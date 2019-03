Turism cultural, la Constanţa. Primăria inventariază siturile care ar putea fi vizitate

Turism cultural, la Constanța. Primăria inventariază siturile care ar putea fi vizitate

Constanța are un potențial turistic cultural imens, care nu numai că a fost exploatat de ani de zile, dar a fost complet ignorat de autorități. Istoria locurilor cântate de poetul Ovidiu este încă ascunsă sub buruieni sau printre dărăpănături. Însă, mai sunt încă speranțe că, într-o zi, toate obiectivele turistice culturale și arheologice din Constanța vor fi incluse pe lista vizitelor grupurilor de turiști din țară și din străinătate.Primăria Constanța încearcă să revitalizeze turismul cultural în zona noastră. Autoritățile locale pregătesc un proiect cu fonduri europene prin care siturile culturale turistice ale Constanței să fie puse în valoare. Deocamdată, se realizează documentația. Într-o primă fază, primăria intenționează să achiziționeze Serviciul de Pregătire a unei analize de turism potențial care include evaluarea calității siturilor culturale turistice din zona eligibilă a țărilor din bazinul Mării Negre, aferent proiectului „Dezvoltarea unui turism cultural sustenabil în bazinul Mării Negre – CULTOUR – BSB.Practic, Primăria Constanța pune la bătaie aproape 38.000 de lei fără TVA pentru evaluarea calității siturilor culturale turistice. Liderul proiectului este municipalitatea Sozopol, din Bulgaria.„Conceptul general al proiectului se bazează pe cooperarea transfrontalieră, de aceea este necesar să se asigure o colaborare puternică între partenerii de proiect și beneficiarii de proiecte transfrontaliere. În acest context, provocările și problemele comune identificate pot fi rezolvate numai dacă sunt abordate în comun la nivel transfrontalier. Soluțiile propuse vor fi elaborate în comun de către partenerii de proiect, care lucrează în strânsă cooperare cu toate părțile interesate relevante”, se arată în documentația semnată de Viorica Ani Merlă, directorul executiv al Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene, din cadrul Primăriei Constanța.Ascunse sub bălării și dărăpănăturiDespre calitatea siturilor culturale din municipiul Constanța a curs multă cerneală în ultimii ani. Toată zona peninsulară a orașului poartă mărturii ale vechii cetăți a Tomisului, însă puține sunt la vedere. Pe multe, nici măcar constănțenii nu le știu. Și nu pomenim decât Cavoul hipogeu pictat, de pe faleza de la Plaja Modern, și basilica din curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, ambele ferecate și puse la păstrare, dar în stare avansată de degradare.Edificiul roman cu mozaic, de pe faleza portului, este și el într-o stare jalnică. Ramele care susțin geamurile sunt ruginite, tavanul are infiltrații și este plin de mucegai, iar acestea afectează și mozaicul care s-a decolorat vizibil. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, din Piața Ovidiu, necesită și el intervenții și nu doar în amenajarea clădirii, ci mai ales în modernizarea sa. Vechile săli întunecate și artefactele expuse nu mai sunt de mult atractive pentru noile generații, de aceea, aducerea lui în era digitală ar putea însemna și mai mulți vizitatori.Toate aceste obiective culturale sunt, din păcate, de ani de zile pe lista autorităților județene sau centrale pentru lucrări de reabilitare. Investițiile sunt uriașe și nici măcar nu depind de Primăria Constanța sau de proiectul demarat de aceasta. Însă orice intervenție care le-ar putea scoate din anonimat și din starea în care se află în prezent este binevenită.