Turbină eoliană amplasată în curtea spitalului din Hârşova

Turbină eoliană amplasată în curtea spitalului din Hârșova

Administrația orașului Hârșova are în plină desfășurare și în stadiu de solicitare de finanțare câteva proiecte de importanță pentru localitate și pentru mediul înconjurător. Unul dintre acestea face referire la o inițiativă mai veche a primarului Tudor Nădrag, care, cu ajutorul a 1.100.000 de lei ob-ținuți de la Administrația Fondul pentru Mediu prin programul „Casa Verde”, a decis reabilitarea spitalului, căminului și creșei din Hârșova și montarea unor sis-teme de energie regenerabilă pentru cele trei clădiri. La momentul actual, se află în plină desfășurare montarea unei turbine eoliene în curtea spitalului orășenesc, care va avea o capacitate de 50 de kilowați pe oră și care va suplini jumătate din necesarul energetic al clădirii. Potrivit declarațiilor primarului, în aproximativ două săptămâni, turbina va fi montantă și dată în funcțiune. În prezent, a fost amplasat scheletul metalic al bazei pe care a fost turnat ciment. Acesta necesită un timp de uscare pentru a putea susține „corpul” eolienei. De asemenea, la Căminul Cultural și creșa din localitatea vor fi montate pompe de căldură și panouri solare. Edilul localității a menționat că, tot în acest sens, a fost depus la Fondul de Mediu un proiect prin care se solicită finanțarea pentru amplasarea în Hârșova a unei turbine mai mari, având capacitatea de 300 de kilowați pe oră, menită să asigure iluminatul public și necesarul energetic al clădirilor bugetare. Documentația a fost trimisă în urmă cu trei luni, la momentul actual așteptându-se un răspuns din partea reprezentanților AFM. În plus, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a fost încheiată licitația pentru o serie de lucrări de amenajare a parcurilor și spațiilor verzi din Hârșova, investiție ce va fi realizată cu aproximativ 1.000.000 de lei. Tudor Nădrag a menționat că cea mai mare grijă o are pentru proiectul de împădurire a 200 de hectare de teren, pentru care procedura de achiziție a fost organizată de ceva vreme, dar care a fost amânată din cauza multiplelor contestații. „Cel mai mult îmi doresc să putem realiza proiectul privind împădurirea celor 200 de hectare. Am avut mai multe probleme cu licitația, am ajuns chiar în instanță, dar sper ca acestea să fie soluționate curând, pentru că vorbim despre un proiect foarte important, o moștenire pentru generațiile următoare. Terenul pe care va fi amplasată pădurea va rămâne în administrarea primăriei”, a declarat Nădrag. Fondurile pentru această împădurire provin de la Uniunea Europeană, prin AFM, termenul de realizare a pădurii fiind de cinci ani. Modernizarea bisericii cu tablă aurită din Ucraina Tot în această perioadă, administrația locală Hârșova lucrează la reabilitarea și modernizarea spitalului, a Casei de Cultură, a grădiniței cu program prelungit și a Bisericii Sfinții Constantin și Elena. Aceasta din urmă va beneficia de un tratament special, fațada urmând a fi suflată cu praf de marmură, iar acoperișul realizat din tablă aurită, adusă din Ucraina și plătită din buzunarul primarului. O altă lucrare importantă aflată în desfășurare este cea privind alimentarea cu apă a comunității fostului sector zootehnic din Hârșova. Cu bani de la bugetul local, se execută o extindere pe cinci kilometri a rețelei de apă către acest sector. De asemenea, administrația locală aproape că a finalizat asfaltarea tuturor parcărilor din oraș, iar în aproximativ două săptămâni, va organiza licitația pentru reabilitarea unei clădiri cu risc seismic. Blocul ales este o construcție de tip P+4, cu 60 de apartamente. Aceasta a fost inclusă în programul de acțiune al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și va beneficia de o finan-țare în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei.