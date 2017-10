Tudose, despre bănci: Iertaţi-mă, dar Terente era copil pe lângă voi!

Tudose, despre bănci: Iertați-mă, dar Terente era copil pe lângă voi!

Ştire online publicată Miercuri, 30 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Mihai Tudose a continuat marți atacul la adresa băncilor, spunând că el refuză să își țină salariul pe card deoarece nu acceptă să dea băncii „câte doi bani” de fiecare dată când folosește cardul, informează news.ro.„Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să-i dau băncii câte doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau. Consider că nu-i merită”, a spus Mihai Tudose întrebat de ce nu are niciun cont bancar.El a povestit și o experiență personală cu o bancă, potrivit căreia a depus într-un cont 500 de dolari, iar după doi ani a fost sunat de bancă pentru a plăti 50 de dolari comision, în condițiile în care banii depuși nu mai erau în cont.„Eu am avut niște experiențe cu băncile. Am avut un cont în bancă cu o sumă minoră, 500 de dolari, și după doi ani m-a sunat banca să-mi spună nu doar că nu mai am am banii, ci că mai trebuie să mai dau eu 50 de dolari, că de fapt comisionul cu care au avut grijă de ei, i-au păzit, i-au dus la toaletă noaptea sau le-au dat să bea apă când le era sete, a mâncat fondul și trebuie să mai aduc și eu niște bani de acasă. Din momentul ăsta eu am zis «Iertați-mă, dar Terente era copil pe lângă voi! Chiar era băiat bun»”, a povestit Tudose.