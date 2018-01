Tudose: "Casa Regală vrea să nu plătească un an chirie. Nu merge"

Premierul Mihai Tudose a afirmat, ieri, că Guvernul a primit o solicitare de închiriere a Palatului Elisabeta „un pic ciudată” de la Familia Regală.Întrebat, la un post de televiziune, dacă au evoluat lucrurile având în vedere că Familia Regală este în situația de a părăsi Palatul Elisabeta în luna februarie, șeful Executivului a răspuns: „Am primit o solicitare de închiriere. O chestie un pic ciudată, că sunt dispuși să plătească orice chirie, dar cu o perioadă de grație de un an. Adică un an să nu plătească. Dacă în timpul ăsta se va da o lege că au dreptul să-l folosească gratuit, evident că dispare contractul acela de închiriere și intră pe lege. Dacă nu se va da, ei oricând pot să denunțe contractul. Adică mai stăm noi un an pe gratis pe aici și mai vedem noi ce facem. Nu merge așa”.Totodată, premierul Tudose a precizat că în ședința de guvern de miercuri a fost dat un aviz negativ inițiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.„În ședința de Guvern, a fost dat aviz negativ la propunerea de lege ca să i se dea pentru totdeauna Palatul Elisabeta. Am fost foarte ferm în ceea ce privește destinația acelui palat. Ministerul Justiției a dat punct de vedere negativ pe criterii de neconstituționalitate”, a mai spus Tudose.De asemenea, șeful Guvernului a precizat că Familia Regală a revendicat tot ce avea de revendicat în România.„Eu înțeleg că tot ce au avut de revendicat au revendicat. Au venit cu lista, asta a fost negocierea atunci, și le-au primit. Și-au luat Peleșul, și-au luat Săvârșinul? Nu le mai știu pe toate, au primit, și niște păduri, niște domenii. Mai revendicăm în continuare? Am avut o epifanie, ne-am mai adus aminte că am mai avut o gară? În regulă, fă actele, vedem ce-a fost, n-a fost?”, a mai afirmat Tudose.