Tudorel Toader se apără: Raportul Inspecției Judiciare privind cercetarea lui Kovesi nu este confidențial

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune că raportul Inspecției Judiciare privind cercetarea disciplinară a Laurei Codruța Kovesi, publicat în susținerea celui de revocare, este finalizat și nu are caracter confidențial.În context, el precizează că s-a consultat cu specialiști în păstrarea datelor clasificate din minister înainte de a face public documentul."În primul rând, într-o conferință de presă cineva a folosit părți din conținutul și concluziile respectivului raport. În al doilea rând, raportul este publicat, este public deja pe o revistă electronică de profil juridic. În al treilea rând, articolul 48 din legea 317/2004 privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii îi conferă raportului caracter confidențial și nu secret, atâta timp cât este în lucru la Inspecția Judiciară, atâta timp cât nu s-a pus rezoluția și raportul nu este încă trimis la CSM. Raportul despre care vorbiți este finalizat, are rezoluție, trimis la Inspecția Judiciară. Prin urmare, nu intră nici sub caracterul confidențial, darămite sub cel de secret sau secret de serviciu. În al patrulea rând, înainte de a-l face public am consultat specialiștii în păstrarea datelor clasificate din MJ, spunându-mi-se că nu este nicio problemă", a explicat Tudorel Toader, sâmbătă, la Antena 3, potrivit Agerpres.Ministrul Justiției a publicat documente secrete în raportul prin care cere revocarea șefei DNAMinisterul Justiției a publicat, vineri, pe pagina de internet a instituției, raportul privind activitatea managerială de la Direcția Națională Anticorupție.Pe lângă raport, Ministerul Justiției a publicat și 11 anexe care conțin rapoarte ale Inspecției Judiciare, decizii ale Curții Constituționale, un aviz și un raport al Comisiei de la Veneția, comunicate de la Inspecția Judiciară, un raport de activitate pe anul 2006 al Ministerului Public și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.Raportul privind activitatea managerială de la DNA are 36 de pagini și conține declarația făcută joi seară de ministrul Tudorel Toader.