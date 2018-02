Tudorel Toader, despre revocarea șefei DNA: Voi prezenta un raport joia viitoare

Ştire online publicată Joi, 15 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va prezenta, în ziua de 22 februarie, raportul cu privire la evaluarea Ministerului Public, DNA și DIICOT, în plenul camerelor reunite.Înainte de a accepta demnititatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției. Am primit garanții de neimplicare a factorului politic în deciziile pe care le voi lua, ceea ce s-a respectat și se respectă.Astăzi, înaintea ședinței de Guvern am avut o întrevedere cu doamna prim-ministru referitoare la evaluarea Ministerului Public, solicitându-mi să comunic public rezultatul evaluării, indiferent care vor fi acestea.Potrivit legii, voi prezenta în camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfășurată la nivelul Ministerului Public, la nivelul DNA, la nivelul DIICOT. Prezentarea respectivului raport va avea loc joi viitore.Potrivit legii, voi prezenta în cam reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfășurată la nivelul Ministerului Public, la nivelul DIICOT și la nivelul DNA. Prezentarea respectivului raport constituie o obligație a ministrului Justiției, e prevăzută în articolul 79 din legea privind organizarea judiciară. Distinct de raportul pe care îl voi prezenta în Parlamament, săptămâna următoare, joi, la o oră pe care o voi comunica în timp util, voi face o informare de presă, în care voi prezenta conținutul și concluzțiile raportului cu referire la activitatea DNA.Acesta a confirmat și că ministrul Justiției a avut o scurtă discuție cu premierul Viorica Dăncilă, în contextul scandalului declanșat de interceptările publicate de fostul deputat PSD Vlad Cosma."A existat o discuție, înaintea ședinței de Guvern. Ministrul Justiției va face o declarație de presă, la ministerul Justiției. Nu am participat, nu vă pot da detalii. Așteptăm o poziție a ministrului Justiției."Întrebat dacă în cadrul ședinței de Guvern a fost abordat subiectul DNA, purtătorul de cuvânt a spus:" Nu s-a vorbit despre asta. În ședința de Guvern se discută actele normative aflate pe ordinea de zi."Ministrul Justiției și-a întrerupt vizita în Japonia la solicitarea Vioricăi Dăncilă, care spunea că va avea o discuție cu Toader și îi va cere să aibă "o declarație în ceea ce privește decizia" legată de Direcția Națională Anticorupție, în urma acuzațiilor aduse instituției.Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, miercuri seară, că nu are niciun motiv să demisioneze pentru că a respectat legea, iar întrebată despre o posibilă decizie de revocare a sa, ea a răspuns că "ministrul Justiției știe ce criterii are în vedere, dacă are în calcul aceasta variantă".