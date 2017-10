Tudorel Nădrag speră ca administraţia Hârşova să finalizeze 300 de locuinţe noi până în 2011

Tudorel Nădrag speră ca administrația Hârșova să finalizeze 300 de locuințe noi până în 2011

Primarul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag, a declarat că administrația locală speră să se finalizeze, până la sfârșitul anului, lucrarea de construcție a unui bloc de locuințe sociale de 48 de apartamente. Potrivit edilului, execuția proiectului a demarat în primăvara acestui an. De asemenea, Nădrag a precizat că a reușit să convingă constructorul ANL-urilor să apeleze la firme locale pentru realizarea celor patru blocuri ANL, fiecare cu câte 16 apartamente. „Astfel, am reușit să venim în sprijinul constructorilor locali, asigurând, cu această ocazie, dezvoltarea lor locală”, a explicat el. „Tot în această toamnă, urmează să aprobăm un nou proiect ce vizează construirea, în plus, a patru blocuri ANL, fiecare cu câte 16 apartamente”, a mai precizat edilul. „Per total, sper ca până în 2011, să avem finalizate 300 de apartamente pentru locuitorii din Hârșova și să acoperim toate cererile”, a completat Tudorel Nădrag.