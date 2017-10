Tudorel Nădrag a depus plângere penală la DNA împotriva fostului primar din Hârşova

Tudorel Nădrag a depus plângere penală la DNA împotriva fostului primar din Hârșova

La începutul acestei săptămâni, edilul-șef din Hârșova, democrat-liberalul Tudorel Nădrag a depus plângere penală la Direcția Națională Anticorupție București împotriva fostului primar, liberalul Ionel Chiriță, pentru „jaful împotriva banului public”. „Am înaintat plângerea la DNA București luni și urmează ca la începutul săptămânii viitoare să fac același lucru și către DNA Constanța”, a menționat el. Conform explicațiilor actualului primar al Hârșovei, fostul șef al administrației publice locale ar fi favorizat, în perioada 2007 - 2008, câștigarea unei licitații de către o firmă din Techirghiol în cadrul proiectului de asfaltare derulat în oraș. Mai mult decât atât, Tudorel Nădrag susține că prețul adjudecat de firma respectivă în urma licitației ar fi fost de trei ori mai mare decât valoarea reală, pe piață, a lucrărilor de asfaltare. „Se pare că o parte din bani au fost deja încasați, dar nu au fost plătiți toți. Rămâne, însă, hoția prețului lucrărilor, de trei ori mai mare decât se ia acum pentru asfaltare. De-aia am spus că e jaful împotriva banului public”, a mai declarat primarul Hârșovei, Tudorel Nădrag. „Nu am condus o primărie privată, ci o instituție publică“ De cealaltă parte, fostul primar, liberalul Ionel Chiriță a mărturisit că nu îl surprinde deloc gestul lui Nădrag pentru că, susține el, este „o acțiune politicianistă”. „Din punctul meu de vedere, de la preluarea mandatului, actualul primar n-a făcut decât să întrețină scandalul public. Încearcă, împreună cu trepădușii lui, să aducă «tema Chiriță» în discuție înainte de fiecare moment electoral”, a ținut să menționeze penelistul. Fostul șef al administrației pu-blice locale din Hârșova a afirmat, de asemenea, că toate lucrările executate în localitate de-a lungul celor două mandate au avut votul Consiliului Local. „Nu am condus o primărie privată, ci o instituție publică. Toate lucrările au fost executate în cadrul bugetului aprobat de Consiliul Local”, a explicat el. Nu în ultimul rând, liberalul Ionel Chiriță a declarat: „Trăiesc în Hârșova și nu am niciun motiv ca să îmi fie rușine pentru ce am făcut. Într-o zi, oamenii vor înțe-lege că scandalul ăsta nu e în folosul lor și că ei au nevoie de servicii publice, de școli, de blocuri”, a conchis fostul edil.