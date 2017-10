Tudorel Chesoi susţine că Marian Miluţ rămâne în continuare preşedintele PNŢCD

1

pnt-cd

presedintele PNT-CD Constanta este d-nul ing Adrian Tapliuc dupa retragerea d-nei prof. Maria Stavrositu din activitatea politica. Ii multumim pentru activitatea depusa in cadrul partidului nostru si speram,asa cum nea promis sa ramana alaturi de noi. In ceea ce il priveste pe d-nul Chesoi Tudorel,domnia sa este consilier local din partea PNT-CD,nu i s-a retras sprijinul politic,speram sa respecte blazonul politic al partidului care i-a fost alaturi intotdeauna;domnia sa nu mai participa la viata partidului,nu ne informeza aspra pozitiilor luate in Consiliul Local Constanta,asa ca le consideram pozitii proprii,individuale,dar,speram ca atitudinile sale sa faca cinste partidului care l-a sustinut si l-a promovat ! Va asteptam...acasa,Dle Consilier!