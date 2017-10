Tudorel Chesoi: „Îi cerem lui Pavelescu să plece până nu devine groparul unui partid istoric“

„Aurelian Pavelescu încalcă grav statutul PNȚCD, deoarece el nu mai este președintele partidului. În plus, eu am fost reconfirmat în funcția de lider al PNȚCD Con-stanța în cadrul Conferinței Județene a partidului, din data de 5 octombrie 2013, conferință care a fost organizată legal și statutar și a fost recunoscută de Biroul Național al partidului. Am tot așteptat să vedem ce se întâmplă după aceste alegeri europarlamentare, iar Pavelescu - un impostor! - nu a reușit să obțină nici măcar un procent de unu la sută pe țară. Mai mult, are nerușinarea să spună că nu demisio-nează pentru că destabilizează partidul”, a declarat Tudorel Chesoi, ieri, într-o conferință de presă.El a mai reamintit că inclusiv ocuparea sediului PNȚCD de la Constanța de oamenii lui Pavelescu a avut loc ca efect al unui comportament abuziv și dictatorial al acestuia.„Nu pot să spun decât că este o intrare abuzivă a unor indivizi care nu vor să muncească, dar care vor să fie președinți de partid. Spun că este o intrare abuzivă, deoarece nu există niciun titlu executoriu care să le dea acest drept. Vom face plângeri penale și vom cere evacuarea lor din sediu”, spunea Chesoi la timpul respectiv, mai exact în luna octombrie a anului trecut.De atunci, au trecut șapte luni și, chiar dacă există plângeri penale, Chesoi a declarat, ieri, că polițiștii nu le-au dat niciun răspuns, astfel că sunt hotărâți să meargă și să intre din nou în sediul PNȚCD.„Știm că acolo încă este fostul deputat Maria Stavrositu, care a venit în PNȚCD prin Inițiativa România Liberală. Am auzit că și-a dat demisia după alegerile europarlamentare, dar nu am primit nimic scris. De fapt, ne așteptam să avem o discuție pe cale amiabilă, să ne cheme și să ne predea sediul, pentru că noi avem proiecte și vrem să organizăm un congres PNȚCD. Vrem să unificăm forțele de dreapta, pentru că USD ar reprezenta un pericol să con-ducă țara. Îi cerem lui Pavelescu să plece până nu devine groparul unui partid istoric”, a mai spus Chesoi.Contactată telefonic, Maria Stavrositu a spus: „Așa cum am făcut și până acum, nu răspund la provocări. În momentul în care am venit în PNȚCD prin Inițiativa România Liberală, am venit să construiesc, să pun în practică un anumit proiect. După cum știți, IRL a decis încetarea parteneriatului cu PNȚCD, iar eu, la fel ca și alți colegi, mi-am dat demisia din funcția pe care o aveam în PNȚCD. Le recomand tuturor celor care pretind că iubesc acest partid să evite scandalul, așa cum l-am evitat și eu, chiar dacă de multe ori am fost provocată”.În cursul zilei de luni, Inițiativa România Liberală a decis încetarea parteneriatului cu PNȚCD, su-bliniind că un comportament politic onest și deschis obligă la asumarea responsabilității pentru rezultatul slab obținut în alegerile europarlamentare din 25 mai.„Opțiunea pentru menținerea PNȚCD la periferia politicii românești, prin perpetuarea logicii conflictuale pe mize mici, determină Inițiativa România Liberală să constate încetarea parteneriatului cu PNȚCD. Obiectivul sprijinului nostru pentru PNȚCD a fost contribuția, alături de toți țărăniștii, la renașterea partidului lui Corneliu Coposu. Acest obiectiv este însă imposibil de realizat în condițiile menținerii PNȚCD ca partid închis, periferic și măcinat de conflicte absurde. IRL refuză să intre în jocul războiului pentru ștampile, război care a generat dezastrul partidului lui Corneliu Coposu”, se arată într-un comunicat de presă al IRL.Potrivit comunicatului, membrii IRL din conducerea PNȚCD au demisionat din funcțiile în care au fost aleși în noiembrie 2013, iar acest tip de asumare ar fi trebuit urmată de un gest similar din partea președintelui partidului, Aurelian Pavelescu, pentru a putea declanșa procedurile de organizare a unui Congres al PNȚCD.Reamintim că, dacă înainte de alegerile europarlamentare, liderul PNȚCD Aurelian Pavelescu susținea că formațiunea sa politică țintește un procent de 5%, după ce s-a tras linie, procentul înregistrat la nivel național a fost de doar 0,9%, în contextul în care Pavelescu a fost cap de listă pentru aceste alegeri.