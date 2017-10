Tudor Chiuariu anunță că va face plângere la CEDO împotriva deciziei de condamnare

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul PNL Tudor Chiuariu, condamnat de instanța supremă la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, susține că ”dreptatea a fost înfrântă de o hotărâre dată fără probe și fără bază legală”. Din acest motiv, a precizat că va face plângere la CEDO, relatează Mediafax.”Am luat act cu dezamăgire de hotărârea Înaltei Curți pronunțată ieri (vineri - n.r.). Dreptatea a fost înfrântă de o hotărâre dată fără probe și fără bază legală. Față de soluția de achitare din primă instanță, nu există nicio probă nouă care să justifice soluția din recurs”, susține Chiuariu.El menționează că a intrat în Partidul Național Liberal la 21 de ani, când era student, ca să schimbe lucrurile în bine. ”Iar în cei 16 ani care au trecut de atunci, nu m-am îmbogățit din politică. Am contribuit la crearea unor instituții importante pentru România, cum sunt DLAF sau ANI. Am contribuit la adoptarea unor legi importante pentru România, cum sunt noile coduri civile și penale”, adaugă Chiuariu.Senatorul PNL susține că hotărârea completului de recurs condamnă o opinie.”O opinie poate să fie corectă sau greșită. Eu susțin în continuare că era corectă, pentru că s-a bazat, așa cum trebuie să facă un jurist, pe acte autentice, acte care se bucură de prezumția de legalitate și care produc efecte și astăzi. Mai mult, aceste acte nu au fost anulate nici prin decizia de ieri, și deci vor produce efecte în continuare. O opinie, chiar dacă ar fi fost greșită, nu poate fi un abuz. O opinie nu poate fi produce prejudicii materiale și nu poate constitui o infracțiune”, arată Chiuariu.El spune că nu poate înțelege cum o opinie din 2007 poate produce o urmare cu doi ani înainte, în 2005, când a avut loc presupusa asociere a Poștei Române cu o companie privată în scopul valorificării terenului în cauză.”Aștept motivarea instanței, urmând să fac plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Am văzut că au apărut câțiva „specialiști” care știu ce ar trebui să fac, în general ei le știu pe toate, știu și totul despre acest dosar. Pentru oricine dorește să avem o dezbatere publică cu privire la acest dosar și la această decizie, îi stau la dispoziție”, încheie Chiuariu.