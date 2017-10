Tu ştii ce au făcut aleşii tăi în Parlament? Care sunt cei mai activi parlamentari ai Constanţei

2

A 2-a blonda a lui Bashitu ( Nuti macar stia sa vorbeasca) ne da lectii

Din fosta secretara a lui Sttollo ( presa scria ca era si ...... a lui Sttollo) a ajuns nevasta unui om putred de bogat care detine impreuna cu frasu Romcontrolul, un imperiu financiar facut din contracte cu statu de 25 ani. Aceasta femeie e doar interfata dintre firma sotului si hotararile ce se iau ( in favoarea cui credeti) in Parlament si guvern. Aceasta mana dreapta a bashitului a ramas bine mersi in Pnl, caci fraierii au uitat de pdl ca si cand nu ar fii existat.