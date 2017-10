Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Parlamentar…

Candidații la alegerile parlamentare sunt asociați, în mentalul colectiv, fie figurilor politicienilor intelectuali, inabordabili și străini de realitatea imediată, fie unor mitomani notorii care nu oferă, dincolo de „abilitatea” unor discursuri oarecum umflate, nicio garanție a unei guvernări mai bune. Pe lângă aceștia se remarcă însă și câțiva politicieni, cu experiență sau mai… boboci, care par să convingă electoratul că ei și numai ei ar putea să reprezinte interesele cetățenilor în Camera Deputaților sau în Senat. Ce pregătire au aceștia, ce traseu profesional au urmat, ce cursuri de specializare, mastere și doctorate au absolvit constituie, în contextul campaniei pentru alegerile generale din această toamnă, un subiect de interes pentru alegători. Eduard Martin luptă împotriva „Răului de mare” Asociat de cele mai multe ori cu imaginea firmei „Polaris M Holding” (societate al cărei obiect de activitate este salubrizarea și care îi aparține), deputatul PSD Eduard Martin este unul dintre cele 14 nume pe care social-democrații mizează la alegerile parlamentare din noiembrie. În vârstă de 35 de ani, deputatul PSD de Constanța este relativ nou pe scena politicii autohtone, chiar dacă numele său a fost citat, în ultimul an, ceva mai des în legătură cu proiectul de trecere a falezelor și plajelor în administrațiile locale, cel al șoselei de coastă și, de asemenea, cel privind trecerea gratuită a unui pachet de 20% din acțiunile deținute de stat la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu în proprietatea Consiliului Județean Constanța. Membru PSD din 2003, Eduard Martin a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cadrul Universității „Ovidius” Constanța, luându-și licența în 1996. Între 1997 și 2001 a ocupat postul de preparator universitar la Universitatea Maritimă Constanța, devenind, în cele din urmă, asistent în cadrul aceleiași instituții. De remarcat este că în CV- ul social-democratului, afișat pe site-ul Camerei Deputaților figurează, la secțiunea „Activitate publicistică, științifică în foruri academice” și o inițiativă ceva mai… inedită și anume „1994 - coautor la un proiect brevetat - construirea unui dispozitiv pentru antrenarea «Răului de mare»”. Pesemne că… elanul sportiv a stat la baza proiectului care… antrenează „răul de mare”. În CV-ul lui Martin nu figurează vreun curs de continuare a studiilor universitare. Un deputat pasionat de… electronica analogică Ceva mai impresionant decât al colegului său, CV- ul deputatului PSD de Constanța Lucian Băluț prevede, pe lângă activitatea profesională, șapte volume de specialitate și trei nominalizări în cadrul unor lucrări precum „Who’s Who”, „Dicționar de personalități dobrogene” și „Personalitățile României”. Băluț este, de profesie, „inginer diplomat”, el ocupând în perioada 1996-2004 funcția de decan al Facultății Electromecanică Navală din cadrul Universității Maritime Constanța. De menționat este că deputatul mai ocupase această funcție și în perioada 1990-1993. Printre lucrările publicate se numără: „Circuite electronice”, în 1999, „Device Modeling for Circuit Analysis”, în 2002 și „Elemente de electronică analogică” în 2006. Activitatea de deputat a social-democratului Lucian Băluț este una relativ scurtă, dat fiind faptul că el a preluat acest mandat pe 5 februarie 2008, după decesul doctorului Corneliu Dida. În prezent, potrivit unor surse din surse din interiorul PSD, Băluț candidează pentru un fotoliu în Camera Deputaților, pe colegiul cu numărul 4. Din Port, în Parlament Laurențiu Mironescu, candidatul PD-L Constanța pentru un mandat de deputat pe colegiul cu numărul 7 este unul dintre numele pentru care Portul Constanța a reprezentat o rampă de lansare. Director General al Administrației Porturilor Maritime Constanța în intervalul 1999-2001, democrat-liberalul este absolvent al Institutului de Marină Civilă Constanța și, ulterior, al câtorva cursuri și specializări precum „Institute and Transport and Maritime Management”, Universitatea Anvers, Belgia, 2001-2002, și Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare, București, 2005-2006. Colegul său din PD-L, deputatul Mircea Iustian este, de profesie, medic. Iustian a absolvit, în 1971, Facultatea de Medicină Generală din Cluj, specializându-se, șase ani mai târziu, în „boli infecțioase”. PD-L merge pe mâna lui Iustian în lupta pentru colegiul 9, la Camera Deputaților. Economiști, juriști și maiștri Printre profesiile candidaților la parlamentarele din acest an se remarcă și cele de economist, jurist, medic și chiar și cea de maistru. Astfel, liderul liberalilor constănțeni, George Dragomir, este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași și, din noiembrie 2000, expert contabil. În prezent, penelistul candidează pe colegiul cu numărul 1, la Camera Deputaților. Peremiștii constănțeni și-au anunțat, și ei, în urmă cu mai bine de o săptămână, candidații la fotoliile de senatori și deputați. Cinci dintre candidații PRM Constanța sunt, de profesie, juriști, unul dintre ei este maistru, fiind vorba, mai exact, de Constantin Slăniceanu (aspirant la un loc în Senat pe colegiul 4), în timp ce unul este medic: Ion Cârciumaru, în vârstă de nu mai puțin de 76 de ani. În cazul în care va fi ales, despre Cârciumaru nu se va putea spune că este tocmai un… tânăr politician (în ciuda faptului că medicul a mai deținut două mandate de senator). Pregătirea profesională a candidaților constănțeni la alegerile din toamnă poate pune pe gânduri electoratul. Dacă „studiile înalte” sporesc încrederea alegătorilor în politicieni sau dacă, din contră, lipsa unei aprofundări a acestora dăunează candidaților rămâne de văzut la scrutinul din 30 noiembrie.