„Triada PSD fură pensiile, salariile şi viitorul românilor“

fariseu si ipocrit

Naivitatea ar putea fi o scuza pentru dl Dragomir dar el nu este naiv ci ipocrit fatarnic si necinstit . Cand PNL s-a inhaitat cu PSD si a tradat liberalismul devenind membru al USL , s-a facut complice si tainuitor la jaful pesedist , la fel cum fac toate factiunile care se pretind partide , toate fiind de fapt produsul FSN,PDSR,PSD . Dl Dragomir stia de la mentorul sau Puisor Hasotti cine este PSD . Daca a uitat , sa-i reamintim ce spunea Hasotti despre PSD in Parlament : noiembrie 2003 - " Nu pot accepta resemnat ca o structura mafiota sa stapaneasca aceasta tara , tratand-o ca pe o, mosie personala " ....februarie 2004 - " Romania nu a fost niciodata statul cel mai corupt din Europa , asa cum este astazi PSD fura tot ce poate fura " . Si totusi , impreuna cu tot PNL s-a asociat cu partidul - bandit . Tot de la Hasotti citire : aprilie 2004 - PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid , malefic si ipocrit ....Acuz PSD de tradarea interesului national , de subminarea economiei nationale , de atentat la democratie . PSD este un partid fara Dumnezeu , fara credinta , fara rusine , fara lege " . Si mai putem continua . Doar un cameleon ca Dragomir - si toti politicianistii indiferent de culoare sunt la fel - poate declara acum , in ceasul al 13-lea , ca PSD fura . Toti , politicianistii , partiduletele si electoratul , poarta vina a tot ce s-a intamplat pana acum in Romania .