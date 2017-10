„Treziţi-vă! Asta nu este România noastră!“

„Treziți-vă! Asta nu este România noastră!“

Ştire online publicată Luni, 31 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am înnebunit eu sau am înnebunit noi cu toții să stăm pasivi în timp ce suntem călcați în picioare pe banii noștri?”, scrie Alexandra Svet (30 de ani), o tânără din București, într-un manifest lansat pe platforma Facebook și care deja se răspândește cu rapiditate în lumea virtuală, fiind preluat chiar și de ziare centrale. Alexandra Svet propune o mișcare de schimbare a clasei politice și administrative cu oa-meni care au demonstrat că pot construi ceva pe cont propriu și care pot mobiliza încrederea și energiile celor ca ei. „Suntem blocați, inerți, paralizați privind la două Românii: România LOR - hoții, corupții, agramații, tu-peiștii - și România NOASTRĂ - a oamenilor cinstiți, muncitori, pregătiți, integri, capabili, tineri și deștepți. Suntem dezamăgiți, obosiți, paralizați în plan politic, menținuți în această stare de inerție, în mod premeditat, de clasa politică, mulțumită de faptul că noi am încetat să mai reacționăm și nu facem decât să ne vedem de treaba noastră și să ne plătim cuminți taxele, mulțumindu-ne să ne plângem și să înjurăm. Nimeni nu mai vrea să riște, am devenit spectatori la ceea ce ni se întâmplă”, mai susține ea. Ea și-a stabilit propria listă de modele, oameni care au reușit pe cont propriu în România, au plecat peste hotare sau au revenit ca să își ajute țara: Camelia Șucu, ajunsă prin forțe proprii în topul milionarilor, Horia Mocanu, primul român admis la Harvard, sau Damian Drăghici, artist premiat cu Grammy. Cu toate acestea, ea îi invită pe cititori să vină cu propriile modele, astfel încât să se formeze o adevărată generație care poate schimba România. CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE! *** „Nu se mai poate așa! Enough is enough! România nu este doar o țară de hoți, de agramați, de curve, de parveniți, de oameni fără balls și fără coloană vertebrală. Să protestez prin a nu îmi plăti taxele nu este suficient, deși, dacă ar mai face-o și alții, s-ar putea declanșa ceva. Fac apel către toate persoanele integre, capabile, educate, care au clădit ceva prin munca lor, fără să fure, să ia atitudine pentru a stopa prostia ce ne afectează pe toți. Trebuie să luăm atitudine, trebuie să facem o schimbare, este nevoie de o Mișcare a românilor cu balls și coloană verte-brală! O Mișcare de Întoarcere Acasă, atât a românilor plecați slugi în alte țări, cât și a celor care, deși am ales să rămânem aici, suntem absenți, pasivi, indi-ferenți și suportăm ce ni se întâmplă doar visând la următoarea ieșire din țară”.