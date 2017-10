Trei angajați din Camera Deputaților și-au falsificat diploma de BAC

Ştire online publicată Duminică, 04 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Trei angajați din Parlament au fost prinși că și-au falsificat diplomele de bacalaureat pentru a beneficia de lefuri mărite și de funcții mai bune. Astfel, în câțiva ani, cei trei au câștigat ilegal peste 100.000 de lei din bugetul de stat. Acum sunt verificați de organele de achetă penală și riscă până la trei ani de închisoare pentru fals și uz de fals. "A cerut celor din Ministerul Educației să verifice acele 3 diplome și într-adevăr s-au dovedit a fi diplome care nu sunt autentice. În acel moment am desfăcut efectiv contractele de muncă, conform Codului Muncii, pentru cei trei angajați și am sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5, pentru a se aplica și sancțiunile legale din punct de vedere al Codului Penal", a spus Secretarul General-Adjunct al Camerei Deputaților, George Dumitrică, potrivit B1.ro.Cei trei au recurs la acest gest pentru a putea primi câte cinci sute de lei în plus, în condițiile în care salariul pentru care se încadrau fără diploma de bacalaureat era de 1.000 de lei. Și au reușit să beneficieze de acești bani în plus ani la rând."S-au angajat în Camera Deputaților undeva cu aproximativ 7-8 ani în urmă.",Dumitrică mai spune că aceșita ”S-au angajat în Camera Deputaților acum 7-8 ani”. Secretarul General-Adjunct mai adaugă că un muncitor în Camera Deputaților are un salariul cuprins între 1.000 de lei și 1.500 de lei."Ei vin cu documentația și ca oriunde, doar dacă există suspiciuni se verifică. Falsurile din câte am înțeles, erau foarte bine realizate și nu îți puteai da seama decât dacă le verificai la Ministerul Educației", declară Dumitrică.Cei trei sunt verificați acum de organele de anchetă penală.