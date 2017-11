"Trecerea contribuţiilor la angajat este o măsură antisocială"

Victor Ponta:

"Trecerea contribuțiilor la angajat este o măsură antisocială"

Ştire online publicată Joi, 09 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat este o măsură antisocială și va conduce la creșterea inegalităților, a susținut, ieri, deputatul Victor Ponta, printr-o postare pe pagina sa de socializare.„Măsura prin care contribuțiile sociale trec în totalitate la angajat este cea mai de dreapta, neoliberală, antisocială și discriminatorie, decizie luată în România după 1989 (nici PNȚCD nici Guvernul PDL nu a gândit așa ceva), o măsură care se va dovedi greu de aplicat și care va duce la creșterea inegalităților, o schimbare pe care nu a cerut-o nimeni din economie sau societate, luată la presiunea conducerii PSD (partid de stânga) împotriva opoziției sindicatelor, patronatelor, specialiștilor și chiar a presei !!!! De ce?!??”, a scris Ponta pe Facebook.În opinia lui Ponta, aceste măsuri ar reprezenta „o scamatorie” prin care populația să creadă că va beneficia de o majorare a salariului de 25%.„Doar pentru ca Dragnea și Vâlcov să facă o scamatorie fiscală prin care să spună bugetarilor că le dau 25% în plus la salariu deși iau practic doar maxim 4% și doar pentru că pe Dragnea & Co nu îi interesează milioanele de angajați din privat? Am muncit din greu toți românii în 2012-2016 să refacem economia țării după dezastrul din 2009-2011 și am reușit cu mari sacrificii. Să distrugi din nou economia și finanțele României în 2017 este o iresponsabilitate și o ticăloșie fără margini!”, a mai transmis Victor Ponta.