„Trebuie să ne apărăm identitatea de toate tentaţiile“

Liderul UDTTMR, Gelil Eserghep:

„Trebuie să ne apărăm identitatea de toate tentațiile“

La inițiativa Filialei Medgidia a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România și în colaborare cu Primăria Municipiului Medgidia, în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor din localitate a avut loc, duminică, masa rotundă cu tema „Importanța tătarilor în fondarea și dezvoltarea orașului Medgidia”. Rolul de moderator i-a revenit profeso-rului universitar dr. Tasin Gemil, fost ambasador al României în Azerbaijan și Turkmenistan, iar unul dintre oaspeții de seamă ai evenimentului a fost ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlățean.În cadrul întâlnirii au susținut lucrări profesor Gafar Ecrem, dr. Virgil Coman - șef Serviciu - Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, conf. univ. dr. Stoica Lascu, profesor Melek Fetisleam, profesor Adrian Ilie și tânărul Metin Omer.La final, în intervenția sa, ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlățean, a înaintat o propunere moderatorului evenimentului, prof. univ. dr. Tasin Gemil, și anume aceea de a defini concret un proiect pe care reprezentantul Guvernului României să îl prezinte omologului său turc, Ahmet Davutođlu, de acordare de către statul turc a 1 - 2 burse unor cer-cetători din România care să meargă să studieze arhivele fostului Imperiu Otoman de la Istanbul.De asemenea, ministrul Titus Corlă-țean i-a felicitat pe organizatori pentru inițiativa organizării unui astfel de eveniment și a vorbit, totodată, despre importanța pe care o are Dobrogea, model de conviețuire interetnică, în plan național și internațional.„Este foarte important și pentru noi, ca stat român, să putem să aducem acest exemplu și acest model de conviețuire deosebită în acest mozaic de etnii de aici, din Dobrogea. Sunt foarte mulți ochi din afara țării care se uită la acest model. Și avem un argument deosebit într-o lume foarte frământată. Acolo unde au existat comunități turce, tătare, musulmane, în general, mai ales în ultimii 10 ani, în această perioadă de reașezare în orizonturi așa cum este Orientul Mijlociu, au existat constant tentații dinspre această lume frământată spre diferite colțuri ale lumii. Și România nu a fost scutită de trimiteri de emisari, sub acoperământul prezervării identității, prin institute teologice, seminarii, de a stimula anumite curente și idei poate mai radicale, mai fundamentaliste. România a știut, și asta în primul rând datorită cetățenilor și comunității locale, să se ferească de astfel de tentații și Dobrogea și Medgidia sunt niște exemple extraordinare pe care eu le dau în relațiile externe”, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe, Titus Corlățean.„Salut declarația ministrului de externe și mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă. De curând, în cadrul unei întâlniri pe care amavut-o cu reprezentanți ai comunității noastre, am subliniat același lucru referitor la importanța păstrării identității noastre, la faptul că trebuie să ne apărăm această identitate de toate tentațiile și la faptul că trebuie să avem foarte mare grijă cum ne prezentăm”, a precizat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.