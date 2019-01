"Trebuie să gestionăm bugetul UE, şi noi nu suntem în stare să-l facem pe al nostru"

Victor Ponta:

"Trebuie să gestionăm bugetul UE, și noi nu suntem în stare să-l facem pe al nostru"

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, zilele trecute, că România, care anul acesta va trebui „să gestioneze bugetul Uniunii”, este singurul stat membru care, deocamdată, nu are propriul buget.„Mai avem și președinția Uniunii și nu avem buget. Cică trebuie să gestionăm bugetul Uniunii Europene, dar nu suntem în stare să-l facem pe al nostru. Suntem, după cunoștința mea, singura țară din Uniunea Europeană care, de la 1 ianuarie, a înghețat salariile și pensiile și suntem tot pe primul loc la inflație. Avem cea mai mare inflație. Deci, practic, Băsescu a tăiat salariile și pensiile, așa, din pix, iar Dragnea le taie din inflație. Că, dacă le îngheață și nu se indexează măcar cu inflația, înseamnă că scad. Mai suntem și țara care, azi, când noi suntem la Reșița, plătește, pe bursă, cel mai mare preț la energia electrică. Azi a ajuns și la 600 lei/megawatt și importăm peste 1.000 de megawați din Cehia și Ungaria, adică ne încălzim și folosim energie electrică din țările vecine și banii din facturi se duc tot acolo”, a afirmat Victor Ponta, citat de Agerpres.El a subliniat că social-democrații care nu se mai regăsesc în PSD au o alternativă, respectiv, Pro România, partid care luptă împotriva „teleormanizării” țării.„Mesajul principal pe care vrem să îl dăm este acela că social-democrații - eu mă consider și o să fiu întotdeauna un social-democrat - nu prea mai au ce să facă în PSD, cu Dragnea, cu furăciuni, cu hoții, cu discursuri anti-europene, iar atunci, Pro România s-a constituit ca o alternativă la cei care erau social-democrați, însă nu se pot afișa alături de Dragnea și Dăncilă, dar și pentru cei ca noi, de aici, care nu văd nicio variantă în partea cealaltă: domnul Iohannis nu știu ce face prin vacanță, PNL își încasează banii de la buget, mai puțini decât PSD, dar destui. Realmente, dacă te uiți la anul 2019, nu poți să alegi nici PSD - Dragnea, nici PNL - Orban, iar la prezidențiale, Doamne ferește! să fim puși să alegem între domnul Iohannis și domnul Dragnea! Nu vrem să fim toți sărăciți și baronizați, ci vrem să ne dezvoltăm. Eu am cea mai grea sarcină, pentru că trebuie să învăț din greșelile pe care le-am făcut atunci când am fost prim-ministru și șef de partid, și anume, să am grijă de cine mă înconjur. Acum cred că am învățat din acea lecție”, a declarat liderul Pro România.