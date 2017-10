Klaus Iohannis:

"Trebuie să gândim politicile economice dincolo de ciclurile electorale"

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis spune că este nevoie de o guvernare responsabilă și realistă, punctând că politicile economice trebuie gândite dincolo de orizontul ciclurilor electorale.„Este important să gândim în perspectivă și să facem pe termen scurt ce știm că poate fi sustenabil pe termen lung. Avem ne-voie de o guvernare responsabilă, realistă, care să treacă dincolo de termenul scurt și latura cantitativă în favoarea termenului lung și abordărilor calitative. Aceasta înseamnă consecvență pe calea reformelor, transparență și simplificare fiscală, decuplarea clientelei de orice fel de la banul public prin eliminarea corupției și reducerea birocrației”, a declarat, ieri, Klaus Iohannis, la Palatul Parlamentului, la lansarea în dezbatere publică a documentului strategic „România competitivă: un proiect pentru o creștere economică sustenabilă”.El a precizat că un nou model de dezvoltare trebuie să înceapă cu regândirea profundă a relației dintre stat și cetățean. Totodată, a subliniat că politicile economice trebuie gândite dincolo de alegeri.„Este timpul să trecem dincolo de măsurile facile, fie ele fiscale sau monetare, adesea conjuncturale și cu beneficii doar temporare. De aceea sunt importante reformele reale, pentru a ne consolida potențialul economic. Avem nevoie de o economie sănătoasă, care să nu stea un an în exporturi, un an în consum și altă dată în diverse alocări bugetare motivate electoral. Ca dovadă de responsabilitate, trebuie să gândim politicile economice dincolo de orizontul ciclurilor electorale”, a spus șeful statului.Președintele a arătat că România are un tablou macroeconomic bun, cu prognoze de creștere economică favorabile, de circa 4% anual, în condiții de stabilitate monetară și financiară.