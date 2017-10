„Trebuie să fim toţi chibzuiţi, dar nu absurzi“

Parlamentarii - trai, neneacă, pe banii statului!

„Trebuie să fim toți chibzuiți, dar nu absurzi“

Zvonurile conform cărora bugetul Camerei Deputaților pentru 2011 ar putea fi majorat cu 22 de procente au creat oarecare freamăt în tabăra opoziției. De cealaltă parte, reprezentanții arcului guvernamental sunt mai rezervați și preferă să discute despre acest subiect abia atunci când cifrele vor fi bătute în cuie. Potrivit primelor date, Camera Deputaților ar urma să aibă în 2011 cu 22% mai mulți bani decât anul acesta. Tot primele informații atestă faptul că prioritățile ar consta în mașinile parlamentarilor, pentru care bugetul ar crește de 300 de ori, și sporurile angajaților. Suma la care s-a făcut până acum referire este de 60.500.000 lei, bani care ar urma să vină în plus la cei 212.839.000 lei de anul acesta. Potrivit Agerpres, dacă în acest an Camera Deputaților a avut alocați 106.000 lei pentru „mașini, echipamente și mijloace de transport”, în 2011 suma va crește de aproape 300 de ori la 31.447.000 lei, după cum este prevăzut în proiectul de buget. Constantin Chirilă: „Trebuie să fim toți chibzuiți, dar nu absurzi“ Este drept că cifrele nu sunt bătute în cuie, aspect invocat și de deputatul PDL Constantin Chirilă atunci când i-am solicitat un punct de vedere în legătură cu această posibilă majorare. Chirilă a menționat că nu a văzut încă proiectul și a refuzat să își dea cu părerea pe ceva de care nu a luat cunoștință. Pedelistul a recunos-cut, însă, că în vremuri de criză toată lumea, de la cel mai mic la cel mai mare, trebuie să fie chibzuită, „dar nici nu trebuie să fim absurzi”. Dacă majorarea s-ar referi la capitolul auto, Chirilă a declarat că într-adevăr mașinile din dotarea deputaților sunt într-o stare foarte proastă. „Noroc cu mașinile personale. Eu am o mașină de la Camera Deputaților cu 200.000 km la bord”, a exemplificat pedelistul. Cristina Dumitrache tremură Nici pesedista Cristina Dumitrache nu a văzut, încă, proiectul de buget pentru instituția în care își desfășoară activitatea. Cu toate acestea, din cele auzite din presă cum că s-ar pregăti o majorare cu 22 de procente, pesedista a declarat franc că preferă să aibă căldură în sala de plen în locul unei mașini noi. Da, deși poate suna amuzant, parlamentarii noștri cam tremură de frig în sala de plen. Tânăra deputată ni s-a plâns că nu este căldură nici în birouri, ea personal fiind nevoită să își aducă un aparat electric de încălzire de acasă. Recunoaște și că mașina pe care a primit-o de la Cameră și care este folosită în colegiu este într-o stare foarte proastă, dar cu toate acestea, în locul unui autoturism nou ar prefera să aibă ceva mai multe grade în termometru la locul de muncă. Dragomir preferă să împingă la mașină Mult mai tranșant a fost liberalul George Dragomir, care, fără a se plânge de ceva neajunsuri, este de părere că într-o perioadă de criză trebuie să facă toată lumea economie, inclusiv parlamentarii. „Cred că bugetul trebuia făcut cu mult mai multă atenție și să se taie de unde se mai poate tăia. Eu aș mai fi tras de cheltuieli. Se mai puteau face economii. Poate și mașinile mai puteau fi împinse un an. Atâta timp cât o țară întreagă se chinuiește, dacă vrem să mai ameliorăm puțin imaginea actuală a parlamentarilor, nu cred că este momentul să facem majorări la bugetul propriu”, a declarat pentru „Cuget Liber” deputatul liberal. Bugetul Camerei Deputaților nu este singurul care a suferit modificări. Potrivit informațiilor recente date publicității, senatorii au umblat și ei la propriul buget pentru anul 2011, care se pare că se va majora în acest caz cu 30% suplimentul fiind prevăzut pentru Adunarea NATO.