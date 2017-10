Noul primar Anton Burcea:

„Trebuie să facem ordine în Primăria Adamclisi!“

Noul primar al comunei Adamclisi, democrat-liberalul Anton Burcea, s-a arătat mulțumit de scorul obținut, mărturisind totuși că s-a așteptat la o victorie detașată. „Mă așteptam să câștig la o diferență mai mare, de 10-15%, față de candidatul PSD, dar așa a fost să fie”, a explicat Anton Burcea. Potrivit rezultatelor centralizate duminică noaptea de către Biroul Electoral de Circumscripție Adamclisi, Anton Burcea a reușit să adune 766 de voturi (53,57%), impunându-se în fața social-democratei Marieta Burcea, care a strâns 665 de voturi (46,43%) din partea alegătorilor din Adamclisi. Președintele Biroului Electoral de Circumscripție Adamclisi, Marian Slabu, a declarat că numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 1432, iar prezența la urne a fost de 74,92%, 1455 de persoane exercitându-și dreptul la vot. Respect pentru cetățeni Anton Burcea s-a arătat optimist în privința colaborării cu viceprimarul Beinur Rașit și cu Consiliul Local Adamclisi. „Ne cunoaștem, avem o relație bună, bazată pe respect și bun-simț. Sunt sigur că vom colabora în condiții bune”, a precizat el. Deși în Consiliul Local există o majoritate PSD, Anton Burcea privește pozitiv evoluția relației sale cu aleșii. „Consiliul Local a votat întotdeauna în beneficiul comunei și, inclusiv de acum înainte, noi trebuie să lucrăm pentru comună”, a menționat democrat-liberalul. „Trebuie să facem ordine în Primărie”, a mai spus hotărât Anton Burcea. „Trebuie să revină respectul față de cetățean pentru că acesta a dispărut în ultima vreme, după ce Marieta Burcea s-a erijat în funcția de primar”, a adăugat noul primar. Anton Burcea a mai avut o experiență cu principalul său contracandidat în 2004, când a deținut funcția de viceprimar pentru câteva luni. „Cred că am stat două luni în primărie și, apoi, am abandonat pentru că nu puteam discuta cu soția primarului Emilian Burcea. Se amesteca mereu în treburile primăriei”, a completat noul gospodar-șef. Pe de altă parte, Anton Burcea a menționat că nu se pune problema demiterii sau înlocuirii actualei echipe din Primărie. „Eu nu am candidat pentru așa ceva. Nu am candidat pentru că am ceva cu cineva. Este vorba doar de schimbarea mentalității”, a explicat primarul, optând pentru o mai mare deschidere a angajaților față de locuitori. Obiective concrete Printre principalele probleme pe care Anton Burcea și-a propus să le rezolve se numără și cea legată de sistemul de canalizare din comună. Apoi, pentru satul Urluia, el vrea să finalizeze lucrările la căminul cultural „care au început de vreo trei-patru ani și clădirea a rămas tot la stadiul de fundație”. În planul său de măsuri, Anton Burcea a inclus și realizarea sistemului de alimentare cu apă din Abrud și asfaltarea drumurilor comunei.