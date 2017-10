"Trebuie să continuăm dezvoltarea Costineştiului"

Primarul Traian Cristea:

"Trebuie să continuăm dezvoltarea Costineștiului"

Primarul comunei Costinești, Traian Cristea, s-a înscris în cursa electorală pentru câștigarea celui de-al cincilea mandat. Și pentru a nu fi totul așa de monoton, Cristea a făcut câteva schimbări înainte de alegeri. Și-a schimbat partidul și va candida din partea PNL. Despre această decizie și despre proiectele pe care le are în vedere pentru următorii patru ani, primarul Traian Cristea ne-a vorbit într-un interviu.- Candidați pentru al cincilea mandat. Nu ați obosit?- Nu am obosit pentru că tot ce fac eu fac din plăcere și respect pentru cetățenii din Costinești. De la 18 ani trăiesc în Costinești. Când am venit aici nu erau decât niște case și câteva corturi. În plus, mai am câteva proiecte de dus la bun sfârșit și vreau să mă asigur că dezvoltarea comunei Costinești va continua.- Cu câteva zile înainte de termenul final de depunere a candidaturilor v-ați dat demisia din PDL și ați trecut în PNL, din partea căruia și candidați. De ce ați făcut această schim-bare?- A trebuit să schimb direcția deoarece PDL este un partid care la Constanța nu mai funcționează. În organizația județeană a PDL nu există liniște, nu a fost și nici nu va fi unitate, tot timpul se nasc certuri și scandaluri. Iar toate aceste lucruri au efecte negative asupra primarilor. Ca să fie un lucru limpede, eu, ca primar, nu fac decât politica cetățeanului și de aceea am nevoie de un partid în spate care să îmi ofere sprijin și să mă ajute în realizarea proiectelor. De aceea, PNL Constanța este singura forță politică ce îmi poate conferi li-niște și sprijin. Face parte dintr-o alianță puternică, USL, este partid de dreapta și consider că la PNL îmi pot continua proiectele pentru dezvolta-rea Costineștiului. Vreau să vă preci-zeze că această decizie nu am luat-o singur. Am plecat la PNL cu toți consilierii locali, a fost o decizie de grup.- Acum, la ceas electoral, cu ce ieșiți în fața alegătorilor, cu ce realizări vă puteți lăuda?- Nu trebuie să mă laud, deoarece lumea știe foarte bine cum arăta Costineștiul în anul 1998, când s-a transformat în comună iar eu am devenit primar, și cum arată astăzi. În primul rând, proiectele de infrastructură, de la canalizare, alimen-tare cu apă, iluminat public, străzi asfaltate, au schimbat radical condițiile de viață ale localnicilor. În momentul de față, Costineștiul arată ca o localitate occidentală, cu care mă mândresc atât în calitate de primar, cât și de cetățean.Pe lângă asta, au fost construite zeci de locuințe ANL, au fost date tinerilor căsătoriți sute de locuri de casă, am reușit să ridicăm din nimic cartiere întregi.În tot acest timp am avut grijă să ne dezvoltăm și infrastructura, pentru a răspunde noilor cerințe. În anul 2.000, în Costinești erau 20 de case noi construite, iar acum sunt cu sutele. Și mă refer aici numai la pensiuni, vile și hoteluri. Astfel, au crescut considerabil spațiile de cazare, de la an la an la Costinești vin tot mai mulți turiști. Iar cei care au de câștigat sunt, în primul rând, localnicii.- Pentru următorul mandat ce proiecte aveți în plan?- Mi-aș dori ca în următorul mandat să realizez în Costinești alimentarea cu gaze naturale. Deja lucrurile sunt destul de avansate, iar pe 31 mai va avea loc licitația publică pentru contractarea firmei care va executa lucrările. Valoarea investiției, care se va finaliza în octombrie 2013, va fi de aproximativ 3 milioane de euro, bani care vin de la Ministerul Economiei. De asemenea, îmi doresc să mai realizez încă două blocuri tip ANL care vor însuma 48 de apartamente pentru tinerii căsătoriți din Costinești. Am în proiect și un port pescăresc și un centru cultural pentru tineret. Toate au deja finanțarea prevăzută și vor fi realizate în următoarea perioadă. După aceea, cred că următorilor primari și următoarelor generații nu le va mai rămâne decât să exploateze și să întrețină toate aceste realizări.