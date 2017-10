„Trebuie luată o decizie în USL. Ţara fierbe pe probleme reale”

„Trebuie luată o decizie în USL. Țara fierbe pe probleme reale”

Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, consideră că trebuie luată o decizie în cadrul Uniunii Social Liberale în condițiile în care "țara fierbe pe probleme reale", iar lipsa de comunicare în alianță "se vede"."Lipsa de comunicare din USL se vede și trebuie să fim bărbați s-o recunoaștem. Dacă nu putem rezolva problema, trebuie luată o decizie! (...) Dacă suntem bărbați și oameni politici responsabili, trebuie s-o recunoaștem (lipsa de comunicare din USL - n.r.). Trebuie s-o corectăm. Putem s-o corectăm, bine. Nu? Trebuie să luăm o decizie. Fiindcă așa, lăsând lucrurile să treneze, să degenereze, niciunul dintre noi nu va câștiga nimic, toți vom pierde, pentru că e un proiect care a avut un mare succes, ne-a dus la aproape 70%, vă dați seama, aproape incredibil pentru România. Și acum să vii și să dai oamenilor explicații, când ei așteaptă de la noi rezolvarea problemelor - metroul, agricultură, învățământ, sănătate, pensii, salarii. Țara fierbe pe problemele reale, iar noi începem să ne coafăm! Nu știu dacă-i bine!", a declarat Ilie Sârbu, citat de Agerpres.