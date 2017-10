"Trebuie deja căutate persoanele care să candideze la Primăria Constanţa şi la Consiliul Judeţean"

Cătălin Anghel, președintele Partidului Noua Republică:

Alegerile parlamentare au trecut, deputații și senatorii s-au cernut din marea de candidați, scena politică națională și constănțeană intrând într-o nouă etapă: stânga la putere, forțele de dreapta în opoziție. Cătălin Anghel, președintele filialei constănțene a Partidului Noua Republică, face o scurtă radiografie a distribuirii forțelor politice pe scenă, vorbindu-ne totodată despre șansa dreptei de a reveni în prim plan.- Alegerile parlamentare au fost câștigate categoric de USL, atât la Constanța cât și în întreaga țară. În aceste condiții, cum vedeți viitorul dreptei, în special al Partidului Noua Republică?- Din punctul meu de vedere nu a fost vorba de un „câștig” în propriul sens al cuvântului din partea USL, pentru că luptă nu a fost tocmai o „luptă” în care s-au confruntat două sau mai multe forțe politice, la aceste alegeri a fost vorba probabil de un masiv vot negativ la nivelul întregii țări, un vot împotriva președintelui în special și a guvernării PDL-iste în general, a fost vorba de un act de răzbunare civică dacă vreți. În orice caz nu este o surpriză faptul că a câștigat USL, ci scorul cu care s-a întâmplat acest lucru. Este oarecum normal în cadrul unui proces democratic de alternanță la guvernare. Eu cred cu tărie că ne-existând, practic o luptă politică reală, situația creată în România a dus la scenarii absolut aberante, cum a fi multiplele cazuri în care, în majoritatea colegiilor ar fi putut candida și „Batman”, și aici dau un exemplu dus la extrem, pentru că, oricine ar fi candidat sub sigla USL ar fi câștigat cu peste 50% oriunde …fapt realizat de altfel.Revenind la Nouă Republică și viitorul acestui partid în spectrul dreptei politice din România, pot spune că, pentru moment partidul împreună cu majoritatea forțelor de dreapta din România, sunt într-un puternic proces de consolidare, de reorganizare și reformare politică. Asta deoarece nevoia unei alternative viabile la actuala putere este necesară și imediată, având în vedere că, au început să se resimtă deja discrepanțele între promisiunile electorale și rezultatele guvernării USL. Astfel, populația a început să realizeze că alternativa politică în România nu poate fi construită decât pe o doctrină de dreapta.- Pe ce fundamente și priorități intenționați să reconstruiți dreapta politică?- Dreapta politică reprezentată de Partidul Nouă Republică este nu neapărat o reconstrucție ideologică în acest sens, ci mai degrabă o continuare a unui concept revoluționar nou, un concept care presupune o doctrină de dreapta curată, nouă, reprezentată de idei, concepte și mai ales oameni politici noi, și în special tineri pregătiți, oameni școliți, reprezentanți ai societății civile cu valori morale și intelectuale de excepție. În această perioadă, prioritatea noastră principală este atragerea de noi membri care să aducă plus-valoare în interiorul partidului, pentru că, folosind experiența și pregătirea lor, să putem realiza noi proiecte și construcții politice, care să poată susține cu adevărat o forță de dreapta veritabilă și credibilă ca o alternativă la USL.- Cum apreciați evoluția ARD la Constanța, în contextul alegerilor parlamentare, și dacă lucrurile ar fi stat cumva altfel cu dvs candidat?- În primul rând nu aș vrea să asociez alianța ARD la Constanța prin prisma candidaturii mele în această construcție politică, pentru că, din punctul meu de vedere Partidul Noua Republică este un partid de sine stătător, care, deși nu a candidat la aceste alegeri parlamentare, nici nu a acceptat compromisul de a se implica într-o conjunctură politică oportunistă, doar pentru a avea un loc în Parlament sub sigla altor forțe de dreapta. Partidul Noua Republică Constanța nu a considerat necesară implicarea în acest tur electoral, având în vedere o multitudine de considerente politice reale cum ar fi : timpul scurt de care a beneficiat partidul Noua Republică pentru a se face cunoscut, notorietatea relativ scăzută a posibililor candidați având în vedere că partidul este un partid nou pe scena politică românească și mai ales pe scena politică locală, situația politică la nivelul întregii țări și nu în ultimul rând neseriozitatea partenerilor politici pe plan local. Consider că nu putem să vorbim practic de o evoluție a ARD Constanța, sau mai mult a ARD la nivelul întregii țări, pentru că, ARD practic nu a existat, a fost doar o alegere nefericită de ultim moment, o așa zisă ultimă soluție, prin care PDL ar fi avut o ultimă șansă să între în Parlament. Și după cum toți am văzut, acest lucru s-a realizat doar prin sfânta re-distribuire, nicidecum prin „câștigarea” reală a unui loc eligibil cu peste 50%. Deci, construcția ARD a fost una nefericită și neinspirată, prea târziu realizată, prea puțin mediatizată și măcinată de prea multe lupte interne și prea puțini candidați credibili. La aceste alegeri parlamentare, scorul ARD a fost de fapt scorul PDL, și, consider că, oricine ar fi candidat, de oriunde și oricum, ar fi atras același rezultat, atâta timp cât a candidat sub această siglă electorală.- Cum vedeți scenă politică pentru următorii doi ani, până la alegerile prezidențiale. Va rezista USL, ce rol va juca Băsescu în această perioadă?- E greu să prezicem sau să facem pronosticuri electorale momentan, dar, ce vă pot spune, din propriul simț politic, este că, probabil, după evoluția actuală a scenei politice românești, USL nu cred că va rezista în acest format mai mult de 2-3 ani, și cu siguranță alte alianțe politice se vor realiza, mai mult sau mai puțin la vedere, în spatele ușilor închise, sau conjunctural, cum îmi place mie să spun. Dar, oricum ar fi, oricine va obține o majoritate confortabilă sau nu în urma scindării USL, tot cetățeanul de rând va avea de suferit, țara fiind măcinată de prea mult timp de aceste lupte interminabile din interiorul forțelor politice existente. Rolul președintelui Băsescu în tot acest scenariu politic și în următorii 2 ani este greu de apreciat, dar, eu consider că președintele va face tot ce va avea în putere să mențină pe cât posibil o stabilitate politică care să asigure integritatea statului de drept și a instituțiilor fundamentale ale acestuia.- Care sunt obiectivele dvs politice pentru următorii patru ani?- Obiectivele mele politice sunt strâns legate de obiectivele politice ale Partidului Noua Republică, de construcțiile ideologice, propunerile legislative și proiectele politice la care se lucrează în acest moment, prin spectrul unui nou curent de dreapta, după cum v-am spus deja, susținut de oameni și idei noi, tineri pregătiți, intelectuali de valoare și profesioniști determinați să realizeze acțiuni politice pozitive prin care să poată schimbă modul de gândire și acțiune al actualei clase politice românești. Următorii 4 ani vor fi ani de „creștere politică” de construcție și consolidare, ani în care vom arăta și vom demonstra cine este Noua Republică și cum poate schimba în bine viața politică românească prin acțiuni civice susținute de oamenii potriviți la momentul și locul potrivit. Vrem să demonstrăm că în următorii 4 ani nu vom sta de-o parte, ne vom implica în mod activ în viața politică și civică, și vom fi o voce permanentă care se va face auzită. Îmi place să cred că sunt un politician activ în planul comunicării, eu fiind printre cei puțini care au o comunicare activă după alegeri … majoritatea politicienilor atât de la putere, cât și de la opoziție renunțând să facă asta. Trebuie schimbată abordarea legii electorale în privința candidaților la funcții politice. Astăzi sunt favorizați, doar cei ce dispun de resurse financiare importante. În Occident sau în SUA comunitatea rezolvă prin subscripții publice partea financiară pentru oamenii de valoare din comunitate care decid să facă pasul în politică. Pentru Constanța trebuie deja căutate persoanele care să candideze peste 3-4 ani la Primăria Constanța, la Consiliul Județean sau chiar pentru reprezentanții în Parlament, pentru a nu avea probleme de percepție publică… așa cum a avut sigla ARD. Oamenii de afaceri sunt chemați să vină să susțină proiectele unui partid Pro-Bussines cum este Noua Republică. Nu mai merge politica făcută pe genunchi, cu soluții de ultim moment și cu oameni care nu sunt percepuți ca oameni de valoare în comunitate. Mai ales dacă vrei să câștigi puterea aflându-te în opoziție.