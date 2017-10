Transferul Stadionului Farul şi Palatului Copiilor la Primăria Constanţa, blocat de liberali. Făgădău le dă termen de răzgândire

6

Oblio nu a inteles.Ce nu pricepi,Oblio ?

Citind acest articol,de la cap la coada,mi-am spus ca in Tara Capetelor Tuguiate ,in sfarsit ,s-a nascut un copil cu capul rotund.Este pentru prima data in ultimii 27 ani cand in Tara Capetelor Tuguiate se vorbeste despre un studiu de fezabilitate,despre previziune financiara sau costul modernizarii.Pe vremuri,noi spuneam studiu tehnico-economic.Acest copil cu capul rotund,un nenorocit de altfel,s-a nascut si cu a doua malformatie.Este destept,stie carte.Apoi m-am intrebat cine poate fi destept in Partidul Capetelor Tuguiate(PNL).Ati ghicit,se numeste Vergil Chitac,el este liberalul cu capul rotund,liberalul care eu nu am vrut sa-l votez.El este Oblio,el nu intelege ce vrea Fagadau.Am verificat in alt ziar local.La noi in oras,unde aproape toti locuitorii,animalele dar si lucrurile sunt tuguiate,intrebarile sau pretentiile liberalilor nu au sens,nu au o explicatie logica.Drept urmare Regele Fagadau,omul cu cel mai mare cap tuguiat,i-a dat un timp de gandire domnului Chitac.Ori isi pune pe cap o palarie cu tugui,asa ca palaria noastra,ori pleaca la plimbare in Padurea Fara Rost.Mai Oblio,domnule Chitac,ai inteles ce vrea regele nostru ? Este ultimul avertisment.Voi,astia fara tugui,aveti datoria sa "votaci".