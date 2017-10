Traian Igaş a venit la Constanţa pentru a discuta despre eficienţa Poliţiei Rurale

Traian Igaș a venit la Constanța pentru a discuta despre eficiența Poliției Rurale

Ministrul Administrației și Internelor, Traian Igaș, a venit, astăzi, la Constanța pentru a verifica cum funcționează noul concept de Poliție Rurală. „Am vrut să verific cum funcționează aceste echipe mobile din zona administrației locale. Am avut o întâlnire cu Asociația Comunelor din România, iar primarii erau bucuroși că au cu cine să discute despre alegerile din 2012”, a spus Igaș. Ministrul a mai spus că este bucuros că între Constanța și Tulcea există o strânsă colaborare în ceea ce privește turismul: „Doar când există o bună colaborare și când forțele se unesc, lucrurile pot fi mult mai bune. Turismul este un segment important pentru această zonă; nu aș vrea să dezvolt foarte mult acest subiect, pentru că nu intră în aria mea de competență, dar, ca orice român care an de an vine în această zonă, am putut să văd cum au decurs lucrurile în acest domeniu și vreau să vă felicit pentru că încercați să oferiți turistului tot felul de activități pentru a-și petrece timpul liber”.