Traian Cristea a fost ales primar din primul tur pentru a-şi continua proiectele

La Costinești

Traian Cristea a fost ales primar din primul tur pentru a-și continua proiectele

Traian Cristea a câștigat Primăria comunei Costinești încă din primul tur, aflându-se la al treilea mandat consecutiv în fruntea localității. Cristea spune că el nu a avut nevoie de promisiuni, lumea votându-l pentru ceea ce a făcut și trebuie să continue în Costinești. „Eu am fost ales de oameni pentru a-mi continua proiectele pe care le-am început. Am făcut mult lucruri, am schimbat fața stațiunii și mai avem multe de realizat, programe care se află deja în derulare. Realizările sunt cu mult peste măsura așteptărilor noastre. Am reușit să transformăm localitatea în una dintre cele mai frumoase stațiuni din țară. Iar asta a fost posibil datorită investițiilor noi, care au depășit în ultimii trei ani 600 miliarde de lei (n.r. - 60 milioane RON)”, ne-a declarat primarul. Traian Cristea amintește doar câteva realizări mai importante, cum ar fi: amenajarea și consolidarea falezei pe o lungime de 2 km în zona Epava, refacerea plajei după inundații, construirea unui canal care leagă lacul de mare, un nou obelisc. De asemenea, au fost asfaltate drumuri pe o lungime de 15 km, a fost extinsă rețeaua de alimentare cu apă pe o distanță de 23 km și rețeaua de canalizare pe 31 km, chiar și în noul cartier în curs de dezvoltare. Primarul menționează că în acest timp au fost înființate două noi cartiere de locuințe, în care tinerii comunei au primit 140 de locuri pentru casă, iar în prezent administrația locală execută lucrări pentru introducerea canalizării, a rețelei de apă și a electricității, jumătate dintre străzi fiind deja asfaltate. Pentru viitorul mandat, Traian Cristea și-a stabilit deja câteva priorități: un port turistic în zona de nord, care va costa în jur de 12 milioane de euro, lucrări de amenajare și consolidare a falezei, extinderea rețelei de drumuri în cartierele nou înființate, un dispensar uman în satul Schitu. Numai pentru acest an, Primăria Costinești va investi în lucrări și proiecte peste 8 milioane de lei, bani proveniți din bugetul local și programe europene și guvernamentale.