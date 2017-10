Traian Băsescu vrea Guvern legitim. Ce i-a cerut lui Victor Ponta

1

"lichelul" tot lichea

Sa fii ales cu 5 milioane si sa fii expulzat cu 7,4 milioane si sa ramaii cocotat si prin in "atele" de altii si sa vorbbesti de un guvern votat cu peste 60% in Parlament ca sunt ilegitimi este o mare mizerie ce nu poate fi curatata decat la alegerile prezidentiale unde sper ca in vecii vecilor sa nu mai apara un nou "lichel"!