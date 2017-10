Traian Băsescu: "Victor Ponta nu are cum să fie un partener al PMP"

Organizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară (OTPMP) a organizat, sâmbătă, Școala de Vară a Tineretului PMP. Evenimentul s-a desfășurat la Complexul „Doina” din stațiunea Neptun.Prezent la acțiune, președintele PMP, Traian Băsescu, a exclus categoric o eventuală colaborare cu formațiunea Pro România din care face parte fostul premier Victor Ponta.„Colaborare cu Ponta? Niciodată! Păi, aduceți-vă aminte cât l-am acuzat că e mincinos, că e iresponsabil. Victor Ponta nu are cum să fie un partener al PMP-ului!”, a spus Băsescu, la Neptun.Legat de prezența la lansarea formațiunii Pro România a președintelui executiv al PMP, Valeriu Steriu, Traian Băsescu a spus că Ponta și Steriu au fost colegi și „e treaba lor”.„Asta e altceva, au fost colegi, e treaba lor! Nu îi spun eu domnului Steriu cum să își aleagă prietenii”, a explicat Traian Băsescu.În altă ordine de idei, Traian Băsescu a afirmat că nu a avut curiozitatea să citească raportul Comisiei parlamentare de anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009 pentru că știe că scrutinul nu a fost fraudat în favoarea sa.„Eu cred că sunt atât de ridicoli cu aceste concluzii încât nu merită o reacție a mea, dar voi reflecta dacă o să reacționez sau nu. Gândiți-vă că la ora asta eu nici măcar nu am avut curiozitatea să citesc raportul, pentru că știu foarte bine că alegerile nu au fost fraudate în favoarea mea. Iar acest lucru este dovedit de faptul că, în timp ce noi am avut un singur om în secțiile de votare, deci PDL, ei au fost reprezentați de șase partide, toți împotriva candidaturii mele, susținători ai lui Geoană. Cum putea acel om să fure buletine de vot? Sunt speculații de cea mai proastă calitate”, a spus Băsescu.