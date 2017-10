Traian Băsescu va participa, luni şi vineri, la confruntările electorale de la TVR

Traian Băsescu va participa, luni și vineri, la confruntările electorale de la TVR

Staff-ul lui Traian Băsescu a transmis televiziunii publice că președintele acceptă invitațiile la dezbateri luni și vineri, săptămâna viitoare, cerând posturilor Realitatea și Antena 3, care doresc emisiuni tot vineri, să le reprogrameze pentru miercurea și joia din ultima săptămână de campanie. „Având în vedere dorința președintelui de a răspunde tuturor acestor invitații am transmis deja posturilor de televiziune că acceptăm invitațiile în felul următor: luni, 30 noiembrie, ora 21.10, la TVR, și vineri, 4 decembrie, ora 21.10, la TVR. Am rugat posturile Antena 3 și Realitatea să reprogrameze dezbaterile pe care intenționau să le organizeze vineri pentru miercuri și joi și ne exprimăm în continuare convingerea că în această fază sunt necesare cel puțin trei dezbateri, dacă nu mai multe, între cei doi candidați. De asemenea, sunt bine-venite și inițiativele unor ONG-uri care tatonează staff-urile noastre în acest sens. Vrem să le dăm și acestora un răspuns pozitiv”, a precizat, ieri, Sever Voinescu, purtătorul de cuvânt al lui Traian Băsescu. Purtătorul de cuvânt al candidatului PSD la prezidențiale, Victor Ponta, a declarat, la rândul său, că Mircea Geoană a acceptat să participe la o nouă confruntare electorală, la Parlament, în condițiile de săptămâna trecută. „Noi am primit deja până astăzi opt invitații la televiziune. Mai sunt zece zile. Probabil că se vor înmulți în zilele următoare. Vă asigurăm că vom participa la acea dezbatere deschisă tuturor televiziunilor și o vom face cu același bun simț și seriozitate cu care am făcut-o înainte de turul I”, a conchis el.