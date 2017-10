Traian Băsescu speră ca Obama să îi lăse pe români în SUA fără vize, timp de 90 de zile

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful statului spune că președintele american Barack Obama își asumă susținerea modificării legii pentru Visa Waiver (Visa Waiver permite șederea în SUA pe o perioadă de până la 90 de zile, în scopuri de afaceri și turistice, fără a solicita viză)."Evaluarea președintelui Obama este că trebuie ridicat nivelul de respingere de la 3% la 10%, și să intervină un alt element important, care ne-ar avantaja extraordinar de mult, gradul de întârziere, adică cei cărora li se acordă viză, dacă pleacă în timp din teritoriul Statelor Unite, sau nu. Aici România stă foarte bine, are cetățeni corecți", a declarat președintele Băsescu, în emisiunea "După 20 de ani" difuzată de ProTV.Întrebat dacă nu se teme că, odată ce românii vor merge în SUA fără vize, am putea asista la imagini cu tabere de nomazi romi, de genul cărora pe care le vedem în prezent în Franța, Spania și Italia, președintele Băsescu a spus că este un risc pe care autoritățile române trebuie să și-l asume. El a adăugat că "nu putem sacrifica 20 de milioane de români pentru 500 de mii".La întrebarea cum ar putea Guvernul român să rezolve aceste situații, Băsescu a spus că fiecare stat este responsabil de menținerea ordinii pe teritoriul său și că a cerut partenerilor europeni să nu solicite României să impună restricții de circulație cetățenilor săi.În plus, șeful statului a spus că dacă autoritățile din alte țări sunt deranjate de cerșit, pot face o lege care să interzică această activitate.Șeful statului susține că, pe de altă parte, autoritățile române nu pot să își asume integral responsabilitatea pentru ceea ce fac cetățenii români pe teritoriul altor state. "Până la urmă fiecare stat este responsabil să țină ordine la el acasă. Noi ne implicăm și ajutăm cu tot ce putem, dar dacă suntem deranjați de cerșit, scoatem lege și interzicem cerșitul. Dacă minorii sunt considerați în pericol pentru că sunt trimiși la cerșit, scoatem lege și spunem că, atunci când un minor este prins la cerșit, este luat și internat într-o instituție a statului. Român, francez, italian", a mai arătat șeful statului.Traian Băsescu susține că autoritățile române au obligația să ajute alte autorități din statele unde există minorități române, așa cum și România cere ajutor din partea altor țări dacă are probemele cu minoritatea lor, informează Realitatea.net.