Traian Băsescu şi reprezentanţii CTR au semnat un protocol de colaborare

Traian Băsescu și reprezentanții CTR au semnat un protocol de colaborare

Președintele PMP, Traian Băsescu, și reprezentanții Consiliului Tineretului din România (CTR) au semnat, ieri, un protocol de colaborare care prevede acțiuni privind implementarea rezoluției consiliului referitoare la domeniile educație, muncă, antreprenoriat, voluntariat, sport, mediu, demografie și cultură.Protocolul precizează că, în urma alegerilor parlamentare, înaintea formării viitorului Guvern, repre-zentanții CTR să poarte discuții cu șefii partidelor care vor forma coaliția de guvernare.Totodată, protocolul prevede întâlniri periodice ale CTR cu reprezentanții partidelor politice semnatare.„Vă mărturisesc că am citit rezoluția voastră. Nu numai că am citit-o, am și subliniat-o cu ce mi s-a părut foarte interesant și realist. Sunt lucruri interesante în tot documentul, dar destul de dificil de realizat, pe de o parte. Mai ales acelea în care mă întrebam eu de ce nu le faceți voi și vă trebuie sprijinul politicului”, a spus Băsescu în timpul întâlnirii.