Traian Băsescu se implică pentru ca românii să obţină vize SUA mai uşor

Traian Băsescu se implică pentru ca românii să obțină vize SUA mai ușor

Președintele Traian Băsescu susține că acordarea vizei de către SUA nu doar în funcție de nivelul de respingere, ci și ținându-se cont de gradul de întârziere, i-ar avantaja pe români, care sunt cetățeni corecți din acest punct de vedere.„Evaluarea președintelui Obama este că trebuie ridicat nivelul de respingere de la 3% la 10%, și să intervină un alt element important, care ne-ar avantaja extraordinar de mult, gradul de întârziere, adică cei cărora li se acordă viză, dacă pleacă în timp din teritoriul Statelor Unite, sau nu, iar aici România stă foarte bine, are cetățeni corecți”,a declarat, ieri, șeful statului.Președintele Traian Băsescu a subliniat, miercurea trecută, la întoarcerea din vizita de lucru pe care a efectuat-o la Washington, că în Declarația privind Parteneriatul Strategic, pe care a semnat-o împreună cu omologul american, Barack Obama, este menționat faptul că președintele SUA își asumă susținerea modificării legii pentru acordarea vizelor.Cât privește riscul ca atunci când cetățenii români vor merge fără vize în SUA să asistăm la situații similare celor din Franța, Italia sau Spania, Băsescu spune că nu pot fi sacrificați 20 de milioane de români pentru 500.000.Președintele Băsescu este de părere că este și responsabilitatea fiecărui stat în parte de a asigura ordinea pe teritoriul său.„Aici am spus întotdeauna și partenerilor noștri din UE: noi ne implicăm atât cât putem. Un lucru nu putem face: Nu ne cereți să impunem restricții de circulație cetățenilor noștri. Statul român are obligații și, așa cum am făcut în Italia, am trimis polițiști, în Franța am trimis polițiști și un procuror trebuie să plece. În Spania a fost aceeași situație. Sau am finanțat dascăli în Spania, Italia, am făcut necesarele intervenții să li se pună biserici la dispoziție, poate și creștinarea ajută, dacă nu ești creștin cumva. Însă, nu putem, pe de altă parte, să ne asumăm integral responsabilitatea a ceea ce fac cetățenii noștri în teritoriul altor state. Până la urmă, fiecare stat este responsabil să țină ordine la el acasă”, a completat șeful statului.Potrivit președintelui Traian Băsescu, autoritățile române au obligația să ajute alte autorități din statele unde există minorități române, dar nu este normal ca toată vina să pice pe Guvernul român.