Traian Băsescu: „Salariile ar trebui să crească cu 15%”

Reducerea de 25%

Privind jaful care se face'n bugetul tarii pe fata , fara nici o retinere , am ajuns la concluzia ca aceasta reducere a fost in zadar . Daca [ daca nu ar fi fost acest daca ] aveam un prim ., un guvern , un ministru de finante in sfarsit acest presedinte care ii inglobeaza pe toti , un adevarat gospodar care sa gestioneze cu seriozitate banii poporului , cred ca nu se ajungea aici . De multe ori am avut impresia ca : Romania nu este guvernata , se lasa impresia unui sat fara caini . Apropo de majorari , tot cei cu venituri- salarii mari primesc mai multi bani , aici trebuiesc reasezate regulile , sa se faca aceste majorar esalonat , mai mult la cei cu salari mici si mai putin la cei care au deja salarii din care pot trai decent desi sunt unii ......