Traian Băsescu: "România şi-a atins toate obiectivele. Vom avea un comandament NATO pe teritoriul ţării"

Traian Băsescu: "România și-a atins toate obiectivele. Vom avea un comandament NATO pe teritoriul țării"

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la încheierea summit-ului NATO, că în documentele adoptate la reuniune ”România figurează ca făcând oferta” pentru a găzdui un comandament NATO, dar că se știe că acesta va fi pe teritoriul României.- A fost un summit foarte important, care a prefigurat noile misiune ale Alianței, de după misiunile din Afganistan.- Foarte mulți au speculat pe disputele între Europa și SUA, au pus sub semnul întrebării legătura transatlantică și a fost suspectată chiar unitatea membrilor NATO.- Summitul a demonstrat că nu există șefi de stat care să nu fi înțeles misiunea fundamentală a NATO, de a-și apăra proprii membri.- România a avut câteva obiective, aceastea fiind atinse.- La summit s-au semnat 20 de documente, din care cinci sunt publice, iar 15 sunt secrete. Acum, structurile militare trebuie să pună în practică politicile.- Cele 5 documente sunt: Comunicatul summitului, declarația privind relația transatlantică, care este foarte importantă, declarația comună NATO - Ucrsaina, declarația privind Afganistanul și declarația privind forțele armate.- Intenționez ca săptămâna viitoare, în colaborare cu Ministerul de Externe, să deschidem dezbateri pentru corecta înțelegere a summitului.- Adoptarea planului de acțiune. Prin acesta s-a decis prezența NATO pe terioriul statelor de la frontiera de est a NATO, inclusiv pe teritoriul României. Vreau să fim foarte clari, România are două baze militare româno-americane, a Kogălniceanu și la Desevelu. Planul de acțiune mărește prezența militară alternativă pe teritoriul României.- În România există în prezent aproximativ 1.400 de militari americani. Aceste efective vor crește.- Vom avea un comandament NATO, de dimensiuni acceptabile. Avem insfrastructura gata.- La cererea Statelor Unite, am decis crearea unui centru de antrenament de exerciții navale la Marea Neagră, exerciții care se vor face cu flota României și Bulgariei. Important este că Marea Neagră este recunoscută în documentele summitului ca având o importanță deosebită pentru securitatea NATO. În susținerea atingerii acestui obiectiv, noi am argumentat cu arcul de conflicte înghețate care sunt în jurul Mării Negre. Argumentul nostru în toate discuțiile a fost că aceste conflicte pot fi activate pe rând sau toate odată, ceea ce ar afecta securitatea din zonă.- Mai este o decizie care nu o să-i placă premierului. Este vorba de angajamentul aliaților de a se ajunge la 2 la sută din bugetul fiecărei țări pentru apărare. Așa cum am spus, libertatea nu este gratis.- S-a pus accent pe siguranța cibernetică. Din acest punct de vedere, România a făcut oferta să fie națiune cadru pentru un fond mutual din care să se alimenteze programe pentru siguranța cibernetică a Ucrainei.- Toate acestea au fost obiectivele noastre și pe acestea le-am atins.- Declarația summitului va fin una care va face pe oricine să se gândească dacă vrea să aibă de-a face cu flancul estic al NATO.- România s-a angajat să trimită în Afganistan 220 de militari, 200 de instructori și 20 de agenți de poliție militară. Am primit solicitări să preluăm și paza a două aeroporturi. Vom vedea, încă nu s-a decis. Asta ar însemna să dislocăm un efectiv de 400 de militari. Vom analiza în CSAT care ar fi costurile.- Asta este. România este în siguranță și dacă cineva s-ar gândi să schimbe această situație, atunci ar exista o reacție neprasnică din partea NATO.Sursa: Mediafax