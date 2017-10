Traian Băsescu: România nu va avea anul acesta recesiune

Sâmbătă, 16 Februarie 2013.

Președintelea spus, vineri, la o întâlnire cu reprezentanții comunităților de români din Italia, că, în mod categoric, România nu va avea anul acesta recesiune, ci creștere economică."În mod categoric, România nu va avea anul acesta recesiune, ci creștere economică. Sigur, nu atât de mare cât ne-am fi dorit, pentru că s-au micșorat exporturile către țările din UE, dar în evoluțiile de anul acesta din România putem spera în bine", a afirmat Traian Băsescu. El a mai spus că, după sacrificiile românilor din 2010, România este stabilizată economic, nu are probleme să își împrumute banii de care are nevoie, scrie Mediafax. "Românii au făcut sacrificii, dar astăzi lucrurile s-au restabilit și avem șansa de a merge înainte. Nu suntem ca alte țări mult mai vechi în UE, mai bogate, dar și cele mai îndatorate. România nu are o datorie mare", a arătat președintele.