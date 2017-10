Traian Băsescu: "România este legitim prezentă la Bruxelles, dar nelegitim reprezentată" | VIDEO

Joi, 28 Iunie 2012.

Principalele declarații ale președintelui:- Vă mărturisesc că nu e cea mai veselă zi din mandatele mele de președinte pentru că e prima dată in 8 ani când sunt impiedicat să-mi exercit atribuțiile constituționale. De ce nu am plecat la Bruxelles, așa cum mă obliga Constituția să.mi reprezint statul și cum a precizat ieri CCR? Dincolo de faptul că am fost impiedicat să o fac, nu vreau să credeți ca ma plang, vă spun că pana in prezent, in cei 8 ani de cand rerpezint Romania in CE am reușit să ne cream o bună reputație. Romania a stiut sa-si formeze aliante in functie de subiectele in discutiile, astfel incat concluziile CE sa reflecte intotdeauna interesele noastre.Această reputație pe care am construit-o ar fi fost pusă sub semnul intrebării dacă astăzi la Bruxelles am fi mers doi delegați. Ar fi fost o situație stânjenitoare, cred că intr-un moment in care nu doar UE , dar toată lumea așteaptă mult de la acest Consiliu, o stânjenitoar dispută președinte- premier la Bruxelles n-ar fi făcut doar inconjurul UE, dar al lumii. Pentru că ziariști ca dvs sunt peste tot, si ar fi incercat să speculeze orice fisură în derularea acestui consiliu.- Este pentru prima dată în perioada post-decembristă,când un premier își asumă prerogtivele președintelui fără să aibă un mandat la acesta. Aș spune putin mai mult, o asumare nelegitmă de mandat de reprezentare a statului.- Se fixează concepte la CE care apoi sunt fixate la nivel national in agende, in prioritati etc. Nu știu dacă Florin Georgescu se află la Bruxelles, pentru că sunt chestiuni economice, sau ministrul Economiei.Romania e legitim prezentă la CE dar nelegim reprezentată la CE atat prin prisma subiectelor dar in primul rand in viziune constituțională.- Niciun parlamentar sau politician important nu are a se plange de modul cum Constituția reflectă atribuțiile, avand in vedre ca de 2 ani cer revizuirea Constituției. Acest tip de probleme se rezolva prin revizuire.- Am luat decizia să nu merg la Bruxelles pentru că ar fi fost o situație stânjenitoare și pentru partenerii europeni, să arbitreze ei o dispută națională. Am vazut dispute din alte state si stiu cat de rau erau etichetate astfel de evenimente. Nu am vrut să aprticip, abdicand de la obligatie constituțională, la crearea unei astfel de impresii in fața partenerilor europeni.- Agenda Uniunii Europene de azi e mult mai subtilă decat pare. De mai mult de 1 an și jumătate - mă scuzati că imi arog acest drept de a susține ca am fost unul dintre liderii UE care au spus că solutia pentru viitor e crearea statelor unite ale Europei. In mod subtil, documentul care se va discuta azi este despre cedare de suveranitate. Este de fapt cel mai important subiect care nu e parte a concluziilor. El nu e așa intitulat, dar se va vorbi despre control bugetar, prioritizarea l nivel european a investițiilor, de creșterea autorității Băncii Centrale Europene. Trebuie să ai experienta necesara sa intelegi subiectul si sa-l abordezi.-E posibil să se lanseze in discutie posibilitatea alegerii directe de cetățeni a unui lider.- Dacă vreti o discutie competentă despre CE o putem face după ce trece Consiliul, odiscutie la rece fără tensiunea evenimentului de azicare e impotriva vointei mele dar am decis așa pentru a proteja ce am construit 8 ani: o bună imainge a Românieiin interiorul Consiliului.- Despre plangere penală: Niciodată. Nu e treaba mea. Nu-mi atribuiti niciunfel de intenție. Nu am cerut nimănui, nu am făcut astfel de afirmații, le resping.- Despre viitoare ședinte ale CE: Hai să treacă acest Consiliu.- Despre nerespectarea deciziei CCR de către Ponta: Suntem in cu totul altă temă a derapajului democratic grav de cand a venit USL la guvernare- avem nu doar atacul incorect la CCR, sunt derapaje de la democrație grave - uitativă la amenintările pe justiție, pe CSM. Statul de drept e pus sub semnul intrebarii prin atitudinea anunata ieri de Ponta si prin presiunile la adresa justitiei din ultimele 2 saptamani.- Decizia de ieri a CCR pentru mine nu necesita publicarea in Monitorul Oficial. Ce a precizat CCR e si in Constituție. CCR practic a făcut o citire a articolului 80 si 148 din Constitutie, nu aveam nevoie de publicarea ei pentru a merge la Bruxelles. Eu aveam nevoie sa nu fiu impiedicat- Nu doar la cazul Năstase ma refer cand vorbesc de presiune asupra justiției.- De ce nu l-a mandat pe Ponta: Nu a venit să discutăm un mandat. M-a anunțat doar că se duce. Azi in jurul orei 12.00 mi-a dat un telefon să-i aprob un mandat. Deocamdată nu l-am primit, in doilea rand, mandatul pentru CE de azi e extrem de complicat. Privind la delegația cu care a mers și știind subtitilitățile CE sunt convins că nu au înteles mandatul pentru CE e azi. Ce e bine insă e ca azi discutiile sunt doar incipiente legată de o mai puternică integrare, ele vor evolua. Lucrurile sunt mai complicate decât strict sfera lui Leonard Orban.Sursa: Realitatea.net.