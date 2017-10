Traian Băsescu: România are obligaţia să propună un buget pe 2012 prudent şi responsabil

Traian Băsescu: România are obligația să propună un buget pe 2012 prudent și responsabil

România are obligația să propună Parlamentului un buget pe 2012 prudent și care să arate responsabilitatea Parlamentului, Guvernului, chiar dacă e un an electoral, a declarat președintele Traian Băsescu, ieri seară, la finalul întrevederii de la Palatul Cotroceni cu delegația reprezentanților FMI, Băncii Mondiale și Comisiei Europene.Concluzia discuțiilor pe tema bugetului de stat pe anul viitor este „prudență, prudență și iar prudență, pentru a nu irosi sacrificiile pe care le-a făcut populația în anii anteriori”, a spus Băsescu.Șeful statului a arătat că împreună cu reprezentanții instituțiilor internaționale s-a căzut de acord că, având în vedere prognozele de încetinire a creșterii economice în zona euro, Guvernul României are obligația să realizeze și să propună Parlamentului un buget prudent, care pe de o parte să răspundă realității economice a diminuării exporturilor românești pe fondul încetinirii economice în zona euro, iar pe de altă parte să arate responsabilitatea Guvernului, a Parlamentului, chiar dacă anul 2012 este unul electoral.„Mai bine să facem niște corecții pozitive către mijlocul anului, decât să începem anul cu niște prognoze exagerat de optimiste, și aici am în vedere atât luarea în calcul a creșterii economice pentru anul viitor, cât și luarea în calcul a unui deficit care să nu ne pună în situația de a împrumuta foarte mult. Nu avem cum să nu împrumutăm bani pentru acoperirea deficitului, dar trebuie să fie rezonabil deficitul, având în vedere situația reală și nu nivelul nostru de îndatorare care este încă mic la nivelul UE, dar având în vedere costurile scumpe de finanțare și riscurile de a nu găsi banii atunci când îți trebuiesc. (…)Nu vreau să creez niciun fel de alertă, dar trebuie să fim prudenți!”, a afirmat șeful statului.