Traian Băsescu: România are în vedere un proces de reducere a forţelor dislocate în Afganistan

Traian Băsescu: România are în vedere un proces de reducere a forțelor dislocate în Afganistan

Președintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, că România are în vedere un proces de reducere a forțelor dislocate în Afganistan, dar acest lucru se va întâmpla atunci când generalii români vor spune că misiunea pe acel teritoriu a fost îndeplinită.„Și România are în vedere un proces de reducere a forțelor dislocate în Afganistan. Acest lucru ține mai puțin de stabilirea arbitrară a unui calendar. Noi avem acolo o misiune: atunci când generalii români vor spune că nu ne mai trebuie 2.000 de militari pentru a ne îndeplini misiunea, ci 1.500, vor rămâne 1.500. (...) Când ne vor spune că nu mai trebuie niciun militar, îi vom aduce pe toți acasă. A stabili arbitrar calendare de retragere a trupelor din Afganistan, ține doar de dorința de a da ceva de ronțăit presei sau populației. Ceea ce eu am stabilit cu MApN, cu șefii de arme, cu șeful Statului Major General: că vom menține în Afganistan atâția militari câți ne trebuie pentru a ne îndeplini misiunea, în condiția în care și în zona de acțiune a trupelor române există deja constituite unități afgane”, le-a spus Băsescu ambasadorilor români, pe care i-a primit la Palatul Cotroceni, cu prilejul Reuniunii anuale a diplomației române.