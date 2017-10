Traian Băsescu propune dezbateri pe soluţii

Traian Băsescu propune dezbateri pe soluții

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PMP, Traian Băsescu, propune ca liderii de partide să se auto-intituleze drept „premieri fantomă” și să dezbată între ei soluțiile pentru viitor.„Nu întâmplător am lansat povestea cu un premier. Eu cred că ar fi extrem de util pentru români să vadă dezbateri între premieri-fantomă. Accept dezbateri și cu Tăriceanu și cu Liviu Dragnea, dacă el va fi desemnat premier de PSD. Ar fi extrem de interesant ca cei care sunt lideri de partide să se autointituleze: eu sunt viitorul premier și hai să facem dezbateri de la premier-fantomă la premier-fantomă, să vedem cine are cele mai corecte și viabile soluții”, a spus Traian Băsescu.Liderul PMP, care este candidat la București pentru un mandat de senator, a spus că el este premierul desemnat din partea formațiunii pe care o conduce și că are experiența necesară pentru a conduce un Guvern.„Indiferent că ne jucăm de-a premierii, nu există om politic care să poată conduce Guvernul mai bine decât mine datorită experienței pe care am acumulat-o”, a adăugat Băsescu.