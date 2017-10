Traian Băsescu: Preşedintele nu trebuie exclus de la desemnarea şefilor Parchetelor

3

Cu batista pe tambal

don Basescu,chiar daca uneori ai si dreptate, adversarii tai politici si,se pare ca si o o mare parte a electoratului nu ,,te-au uitat''in acest caz,putina navigatie fara sgomot nu nu strica,Ascute-ti armele,dar nu la vedere si cand lovesti adversarul sa fi sigur ca ai avut bune intentii in a servi misiunii pentru care te-au ales.Dar fii atent ca ai obiceiul sa spui ceva si dupa ce-ti vezi sacii in caruta te ocupi de altceva.Trebuie sa recunoastem ca ai un mare talent de politician;Sa scoti carbunii incinsi cu mana altuia,si dai vina ,pentru insucces,pe altii.Cat despre ,,fraudaraea alegerilor 2009''nu este decit o mare ocazie prin care ,,comisia''sa mai adauge ceva indemnizatii in portofel si sa demonstreze ,,boborului''politicaluu corecct dambovitean.Rezultatul anchetei?O sa fi nevoit sa-ti schimbi caii de la bicicleta.