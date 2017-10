Traian Băsescu: "Premierul Tudose trebuie să-i spună lui Dragnea stop joc"

Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, ieri, că 2018 va fi un an de prăbușire economică și face un ultim apel la premierul Mihai Tudose să ia măsuri imediate de restabilire a echilibrelor macroeconomice. Băsescu a susținut că Liviu Dragnea conduce în mod ilegal Guvernul și se îndreaptă către „o situație în care va trebui să răspundă în fața legii”.„S-a întrecut orice măsură a incompetenței și inconștienței, iar 2018 va fi un an de prăbușire a României din punct de vedere economic dacă privim și la deficitul de cont curent, va fi an de prăbușire dacă nu se iau măsuri imediate, iar premierul Tudose trebuie să îi spună lui Dragnea: Stop joc. Ducem România într-o situație extrem de dificilă. Ori o face, ori mai bine își depune demisia, pentru că responsabilitatea instituțională nu este a lui Dragnea, care mâine, poimâine, cu șmecheria și viclenia specifică, o să spună: dar nu eu am fost prim-ministru, fraților”, a afirmat Traian Băsescu, la ședința Comitetului Executiv Național al PMP.Băsescu a susținut că, dacă nu se iau măsuri imediate pentru restabilirea echilibrelor macroeconomice, România va intra în dificultate.„Guvernul este acela care practic sabotează în mod direct economia pentru că, neavând resurse suficiente pentru măsurile pe care le-au dat, absoarbe cea mai mare parte a banilor de la bănci pe care au tupeul să le mai și critice. Nu avem ce discuta pe problemele de guvernare cu Dragnea, care în mod ilegal conduce Guvernul și abuzul pe care îl face impunând propria sa viziune de analfabet economic acțiunii guvernamentale este un abuz care abia acum înseamnă abuz în serviciu pentru că afectează dreptul unei țări de a fi prosperă și de a se îndrepta către zona euro. Domnul Dragnea se îndreaptă către o situație în care va trebui să răspundă în fața legii pentru că exercită nelegitim guvernarea țării”, a afirmat Băsescu, citat de Agerpres.El a spus că a făcut o comparație între promisiunile din programul de guvernare și realitățile economice, susținând că Liviu Dragnea este „un analfabet economic”, care obligă Guvernul, din punct de vedere politic, la acțiuni absolut iresponsabile.