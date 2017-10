Traian Băsescu: Plagiatorul Ponta, un mare mincinos

Ştire online publicată Miercuri, 13 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, că nu există nicio legătură între ancheta DNA și achiziția terenului din Călărași făcută de fiica sa cea mare, Ioana Băsescu, el spunând că "plagiatorul Ponta rămâne un mare mincinos", transmite Realitatea.net."Ponta rămâne un mare mincinos și înțelege să conducă Guvernul prin minciună. Încearcă să acopere în stil personal, prin minciună, realitatea de zi cu zi. Eu nu pot discuta cu un om care și-a clădit cariera pe un furt intelectual, un om care a fost un mediocru procuror, eu am fost un vârf în meseria mea. El a plagiat, eu am muncit. El minte, eu am curaj să le spun românilor când sunt vremuri grele" a mai declarat Traian Băsescu.