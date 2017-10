Traian Băsescu: "Nu putem pune câinii mai presus de oameni"

Ştire online publicată Miercuri, 04 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a susținut, aseară, o conferință de presă, la Palatul Cotroceni. Iată principalele declarații ale președintelui:În momentul de față, sunt șapte cavaleri care au solicitat ridicarea Înaltei decorații lui Tokes. În ceea ce privește poziția României legată de Siria: se menține aceeași - în această fază, România consideră că trebuie să aibă o atitudine prudentă.De ce prudență? pentru că și azi au fost cca 20 de solicitări de operațiuni consulare la ambasada noastră de la Damasc.În ceea ce privește scrisoarea primită azi de la Zgonea, care întreabă, foarte politicos, dacă declanșez procedura unui referendum pe exploatarea de la Roșia Montană. Nu am inițiat un astfel de proces, l-am invocat ca o eventualitate. Apreciez că o dezbatere în parlament e de natură să clarifice foarte multe din semnele de întrebare pe care românii le au legat de acest proiect.Nu voi lua o măsură care să împiedice sau să facă inutilă dezbaterea î Parlament. Ca atare, nu declanșez acum un proces de referendum național. Am precizat și eventualitatea în care aș face-o: în cazul în care, în urma dezbaterilor din Parlament, societatea ar fi fragmentată pe tema Roșia Montană, în momentul în care aș primi legea la promulgare și ea ar genera falii în societate, n-aș promulga legea înainte de organizarea unui referendum.Mi s-a părut extrem de interesant că un membru al PSD e interesat de un referendum cât timp ei refuză aprobarea unui referendum ca cel pentru unicameral. partidele aflate la putere sunt în contradicție. Sunt greu de nțeles ca atitudine. Nu voi împiedica dezbaterile parlamentare. Parlamentarii trebuie să aibă în vedere consecințele oricărei soluții pe care ar adopta-o.Sunt nevoit să am un comportament neutru față de proiect, chiar dacă am fost un susținător al lui. Pozițiile mele față de proiect vor fi neutre, din acest moment.Legat de al patrulea subiect, maidanezii. Am fost primarul Capitalei. Când au blocat procesul de eutanasiere a câinilor maidanezi în București, Parlamentul a făcut-o politicianist. Zilele acestea am înregistrat un copil ucis de câini. Din acest motiv, fac apel la Guvern, pentru că administrațiile locale sunt cu mâinile legate de legislația în vigoare, să emită o ordonanță de urgență prin care să stabilească un termen scurt sau rezonabil în care iubitorii de câini să ia maidanezii acasă, după cae, cei care nu au fost adoptați, să fie imediat eutanasiați. piovestea cu catrarea câinilor are două valențe: una - prelungește timpul în care maidanezii dispar din maidane. Deci nu e o soluție relativ rapidă, poate dura 10-15-18 ani, nu știu cât trăiesc câinii. Castrarea e o soluție pe termen lung care, din 2004, de când avem noua legislație în vigoare, s-a dovedit că nu dă rezultate. Oamenii trebuie să se simtă în siguranță. Nu trebuie să mai așteptăm să mai moară un om sfâșiat de câini pentru a înțelege că trebuie să luăm această măsură. Nu putem pune câinii mai presus de oameni, de un copil nevoinovat care se duce să se joace cu el pentru că așa a văzut în cărțile de povești, că un câine e prietenul omului. Dar nu un câine flămând, sălbăticit, poate fi prietenul omului!Sunt revoltat de demagogia legată de iubitorii de câini. Am cinci câini, trei adunați de pe stradă. Atât am putut să cresc. Sunt vaccinați și castrați și trăiesc lângă o familie. Pentru demagogii care cresc câini - ține-l lângă om, pentru că altfel devin o sălbăticiune.Fac un apel la Guvern să emită o ordonanță de urgență. Cazul de ieri nu ne mai lasă să așteptăm! Castrarea câinelui nu-i scoate dinții. El rămâne și mușcă. Un câine castrat, în sălbăticie devine mai agresiv.Sursa: realitatea.net