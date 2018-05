Traian Băsescu, mesaj după mișcarea lui Iohannis

Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat marți că, din punct de vedere constituțional, Klaus Iohannis a procedat 'foarte bine' când l-a chemat la consultări pe premier.'Vă pot spune că, din punct de vedere constituțional, președintele a procedat absolut corect. Are dreptul să cheme Guvernul la consultări sau are dreptul să se ducă în ședința de Guvern. A preferat varianta chemării Guvernului la consultări pe o chestiune punctuală. Cred că a procedat foarte bine, a procedat constituțional. (...) În condițiile în care de mai bine de trei luni tot cârpesc la sistemul de salarizare nu am niciun fel de încredere că vor reuși să priceapă ce au de făcut în ceea ce privește reașezarea sistemului de pensii', a susținut Băsescu, după ședința Biroului Executiv Național al PMP.Președintele Klaus Iohannis a solicitat, marți, premierului Viorica Dăncilă și ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, clarificări cu privire la legea salarizării, arătând că există categorii de angajați nemulțumiți și manifestări sindicale.