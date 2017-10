Traian Băsescu: "Mă voi bate în plen să găsim o soluţie pentru toate mamele condamnate"

Traian Băsescu: "Mă voi bate în plen să găsim o soluție pentru toate mamele condamnate"

Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat, ieri, că va insista în plenul Camerei superioare a Parlamentului să se găsească o soluție pentru toate mamele condamnate, precizând că el optează pentru o grațiere mai largă.„Deși nu am reușit la comisie, voi încerca la plen să atrag atenția că trebuie să găsim o soluție pentru toate mamele condamnate, nu numai pentru o parte, cea considerată de Ministerul Justiției în proiectul inițial că nu a comis fapte de corupție. Vreau să spun că această măsură nu e pentru mame, este pentru copii și nu poți discrimina copilul unei mame condamnate că a făcut delapidare de copilul unei mame care a luat o mită la primărie. Nu poți discrimina copiii. De aceea voi încerca și la plen să susțin acest amendament, care mie mi s-a părut foarte important”, a declarat Traian Băsescu.El a spus că există și o problemă de constituționalitate, aceea de a trata „copiii diferit, funcție de tipul de pedeapsă pe care îl are mama”.„Am văzut ce înseamnă femeile, am trăit în casă cu trei femei, văd ce înseamnă acum munca, să ai grijă de niște copilași și cred că e inuman să discriminăm dreptul copiilor de a avea mama lângă ei într-un moment în care putem spune și noi că odată cu alegerea președintelui Iohannis s-a terminat și cu tranziția, avem 10 ani de când suntem în UE, o grațiere mai largă, în opinia mea, se impune. Eu nu am cerut partidului, am semnalat partidului că e o inițiativă personală și nu cer sprijinul partidului din acest punct de vedere”, a precizat Traian Băsescu.