Traian Băsescu: Legile justiţiei propuse de Toader au destule deficienţe

Traian Băsescu: Legile justiției propuse de Toader au destule deficiențe

Ştire online publicată Marţi, 03 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Proiectul privind modificarea legilor justiției propus de ministrul Tudorel Toader are „destule deficiențe”, dar introduce și „elemente extrem de necesare”, a afirmat fostul președinte Traian Băsescu.„Secția de procurori a votat in corpore împotriva legilor justiției propuse de Tudorel Toader, care au destule deficiențe, dar introduc și elemente extrem de necesare justiției. De partea cealaltă - 8 voturi, în care au fost 6 judecători, în frunte cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, și cei 2 reprezentanți ai societății civile. Este clar că proiectele de legi, așa cum sunt ele făcute, vizează câteva elemente, printre care reașezarea judecătorului acolo unde îi este locul. Publicului i s-a lăsat impresia că justiția se face în parchete, că acolo vezi oamenii cu cătușe”, a declarat Băsescu, la România TV.Totodată, referindu-se la raportul privind rezultatele controlului realizat la Direcția Națională Anticorupție (DNA), care a fost finalizat de către Inspecția Judiciară, Băsescu a spus că acesta nu va produce efecte.„Indiferent care este conținutul raportului, el nu va produce efecte. Dacă este un conținut favorabil DNA, va rămâne așa cum este. Dacă este un conținut nefavorabil DNA, va fi invalidat în CSM. Și aduc aici ca argument ultimul vot din CSM, pe legile justiției, în care a fost 10 la 8, 10 la 8 în condițiile în care toți procurorii au votat împotriva proiectelor de lege a justiției, plus trei judecători”, a precizat Băsescu.În ceea ce privește DNA, Băsescu a spus că este clar că instituția este prost administrată.„După numărul destul de mare de oameni care nu vor să mai lucreze în DNA, este clar că instituția este prost administrată. Adică în momentul în care tu, ca și conducător, reușești să-ți ostilizezi chiar propriul tău personal, în afară de slugile alea - că sunt vreo 5-6-7, care sunt slugoi de meserie -, trebuie să înțelegi că ai greșit. Și soluția corectă este să te desparți de instituție, pentru că îi faci rău. După părerea mea - deși sunt convins că domnul Iohannis o va menține până la expirarea mandatului -, fiecare zi în care doamna Kovesi este în fruntea instituției, dăunează, erodează credibilitatea DNA”, a mai afirmat Băsescu.