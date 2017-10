Traian Băsescu: "Klaus Iohannis a regizat o mascaradă la Cotroceni"

Marţi, 27 Iunie 2017.

Traian Băsescu a criticat în termeni duri consultările de la Cotroceni, încheiate cu desemnarea lui Mihai Tudose pentru funcția de premier.Acesta a demolat consultările de la Cotroceni. "Cred că Iohannis a făcut cel mai urât lucru de la revoluție încoace, a simulat niste consultări în condițiile în care negociase cu Dragnea. Ne-a folosit pentru a simula respectarea procedurii constituționale. Iohannis devine pentru mine un farseur", a declarat Traian Băsescu la România TV."Iohannis demolează singur și generația tânăra care l-a susținut pe Facebook, demolează și actiunea cu OUG 13, foarte mult demolează. Sunt furios că a organizat o mascaradă la Cotroceni, nu avea dreptul să facă asta. Eu mi-am făcut datoria de opozant de bună credință, iar acum sunt un om care se simte înșelat de președintele țării", a mai spus Băsescu."Se puteau face al doilea rând de consultări. Dacă era o urgență de ce a fost în week-end la Sibiu. S-a odihnit la Sibiu și l-a lovit urgența luni. Luați declarația lui Iohannis cu plagiatorii și vedeți dacă corespunde portretului robot al șefului statului. A spus că nu are ce căuta în viața politică cine a plagiat. Își demolează singur generația tânără care l-a susținut pe facebook. Demolează și OUG 13.Nu mi-am permis niciodată să falsific consultările. A organizat o mascaradă sub cupola Palatului Cotroceni. Totul este o demagogie. Sunt furios pentru mascarada în care m-a atras astăzi actualul președinte. A rămas doar Tudose ăsta. Eu mi-am făcut datoria de opozant de bună credință. Pentru că simțeam ceva, înainte să iasă presa, am spus că vă dăm o veste proastă. Avem un candidat. Nu am primit niciun răspuns. M-a șocat că PNL nu a mers cu un candidat. Mă simt înșelat de președintele țării. Putea să aibă decența să spună să nu veniți ca să nu vă implic într-o mascaradă", a tunat Băsescu.PMP este singurul partid de opoziție care a mers la consultările de la Cotroceni cu o propunere pentru postul de prim-ministru, europarlamentarul Siegfried Mureșan.Președintele PMP, Traian Băsescu, a postat pe Facebook CV-ul lui Mureșan la care a alăturat două fotografii, una a lui Mureșan, cealaltă a lui Mihai Tudose.