Traian Băsescu: "Justiţia face un spectacol inutil"

Traian Băsescu: "Justiția face un spectacol inutil"

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, aseară, într-o ediție specială a emisiunii "Realitatea Românească", moderată de jurnalistul Octavian Hoandră, că, în prezent, Justiția face "un spectacol inutil" în care cetățenii anchetați sunt "striviți" de instituții. Totodată, fostul șef de stat a admis că a fost informat de Elena Udrea, în 2010, că în lumea politică se vorbea despre "nereguli la ANRP". Spune, însă, că, la acea vreme, a solicitat instituțiilor abilitate să culeagă informații. În altă ordine de idei, Traian Băsescu a susținut că, după ce s-a instalat la Cotroceni, a cerut Serviciilor să renunțe la recrutarea ofițerilor acoperiți din Justiție, scrie realitatea.net."De regulă, despre mandatul meu discută foarte mulți care știu mai mult sau mai puțin ce s-a întâmplat în cei 10 ani. Eu nu mă dezic de oameni, mă dezic de atitudini. Nu o să accept niciodată ideea că un președinte de ÎCCJ se duce la bilanțul DNA și spune 'suntem pe aceeași baricadă în lupta anticorupție'. Judecătorul nu e pe nicio barciadă nicăieri în lume, e un dumnezeu care nu e pe baricada nimănui. Nu o să-mi asum că am fost cel care a numit procurori care spun 'Dacă e nevoie, arestăm 1.000 de oameni'. Procurorul nu arestează. Eu sunt cel care susține da, am contribuit la construcția unei justiții puternice, dar departe de a fi perfectă la acest stadiu, dar nu am auzit în mandatul meu procuror ieșind să spună 'Dacă e nevoie, arestăm 1.000 de oameni'. Nu! Distorsionezi instituția. Am momente în care mi se pare că, după instalarea la putere a lui Iohannis, se face un spectacol prin care oameni numiți de mine încearcă să arate cât sunt de utili și noii puteri. Iar asta mă deranjează!", a declarat fostul șef al statului.